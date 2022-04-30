İmamoğlu'ndan öğrencilere veto!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplu ulaşımda öğrencilerin zamdan muaf olmasını sağlayan kararı veto etti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu konuyu mayıs ayında tekrar gündeme getireceklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 6 Nisan'daki Olağanüstü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yaptı. Yapilan zamla birlikte aylık öğrenci mavi kart ücretleri 78 liradan 109 TL'ye yükseldi. Tam mavi kart aylık ücreti ise 430 TL'den 602 TL'ye çıktı.

AK Parti ve MHP grupları tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı öğrencilerin zamlı ulaşım tarifesinden muaf tutulmasına yönelik teklif verdi. 11 Nisan'da verilen teklif 14 Nisan'da gerçekleştirilen 4'üncü oturumda CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı üyelerinin sert muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin 'evet' kararıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

VETO EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yaklaşık 4 milyon öğrencinin zamlı tarifeden muaf tutulmasını içeren teklifin mecliste kabul edilmesinin ardından İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu sunmak üzere kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin zamlı ulaşım tarifesinden muaf tutulmasını sağlayan kararı veto edeceğini söylemişti.

TEVFİK GÖKSU: MAYIS'TA TEKRAR GEÇİRECEĞİZ

İBB Başkanı tarafından veto edilen karar sonrası İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "Reklama 849 Milyon TL ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon TL sübvanseyi çok görerek meclisten geçirdiğimiz indirim teklifimizi veto etti. Öğrencilerimiz müsterih olsun, teklifimizi Mayıs'ta tekrar meclisimize getirerek tekrar geçireceğiz inşaallah." ifadelerine yer verdi.