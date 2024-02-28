İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1565
  • EURO
    33,8199
  • ALTIN
    2032.76
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İmamoğlu'ndan Özel'e veto! CHP'de afiş krizi

31 Mart seçimlerine çok kısa bir süre kala CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'afiş' gerilimi yaşandı. Gazeteci Zafer Şahin, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

28 Şubat 2024 Çarşamba 02:25 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Özel'e veto! CHP'de afiş krizi
ABONE OL

CHP'deki iç karışıklıklara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor...

Genel Başkan Özgür Özel ve partisinin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki "afiş" gerilimi gündeme bomba gibi düştü.

ÖZEL'İN FOTOĞRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans, daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dokümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E VETO!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden kaynaklı rezervasyonların iptal edildiği belirten Şahin'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel'in görselleri kullanılmayacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.