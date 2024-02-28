CHP'deki iç karışıklıklara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor...

Genel Başkan Özgür Özel ve partisinin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki "afiş" gerilimi gündeme bomba gibi düştü.

ÖZEL'İN FOTOĞRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E VETO!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden kaynaklı rezervasyonların iptal edildiği belirten Şahin'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel'in görselleri kullanılmayacak."