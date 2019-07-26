İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaparken organizasyon, konser ve kültürel etkinlikler ihaleleri verdiği şirket sahibini bu koltuğa atadı. Taşkın, İmamoğlu’nun resmi danışmanlarından olan ve kayyum atanana kadar Bugün TV’de yöneticilik yapan Cengiz Özkarabekir’le de bir dönem ortaklık yaptı. 2012 yılında kurdukları bu şirketten ayrılan Özkarabekir ve Taşkın, Elapro isimli firmaya ağırlık verdi.

4 YILDA 50 MİLYON LİRA

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, ‘Organizasyon hizmet işi’, ‘Belediye online TV hizmet işi’ ve ‘Haber ve duyuru hizmet işi’ adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

Hayali tekne turu ve sucuk-ekmek

İmamoğlu’nun adaylık süreci ve seçim çalışmalarında da görev alan Taşkın birçok şaibeyle gündeme geldi. Taşkın’ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

(Akşam)