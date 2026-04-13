İmamoğlu'ndan ''tehdit edildim'' tiyatrosu! Savcının sözlerini çarpıtıp mağduriyet devşirdi

Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davanın 20'nci duruşmasında yine bildik bir "algı operasyonuna" imza attı. Geçtiğimiz hafta mahkeme savcısına yönelik "suç örgütü" ithamında bulunan İmamoğlu, savcının verdiği hukuk dersini çarpıtarak kamuoyuna "tehdit edildim" yalanını servis etti.

SAVCININ SÖZLERİNİ ALANEN ÇARPITTI

Duruşmada söz alan İmamoğlu, geçtiğimiz hafta duruşma savcısının kendisine yönelik kullandığı "Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz" şeklindeki haklı tepkisini bağlamından kopardı. Savcının bu sözleri, İmamoğlu'nun iddia makamını "suç örgütü" olarak tanımlamasına karşılık bir "hukuk ve edep" hatırlatmasıyken, İmamoğlu bu kısımları gizleyerek bir "güvenlik" tartışması başlattı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "TEDBİR" CEVABI

Savcının sözlerini bir "tehdit" gibi pazarlamaya çalışan İmamoğlu, mahkeme heyetine "Bu sözler karşısında nasıl bir tedbir alacaksınız?" sorusunu yöneltti. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın böyle bir tedbire gerek olmadığını ve ortada hukuki bir sorun bulunmadığını belirtmesi üzerine İmamoğlu, "O tehdide karşılık ben de gerekeni yapacağım" diyerek mahkeme salonunda yeni bir polemik fitili ateşledi.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Kendi hak ve hürriyetlerinin tehlikede olduğu imajını çizmeye çalışan İmamoğlu, savcıyı zan altında bırakmak için her yolu denese de gerçekler duruşma tutanaklarıyla bir kez daha tescillendi. Savcının, yargı makamına yönelik "suç örgütü" yakıştırmasına verdiği tepkiyi "şahsi tehdit" olarak lanse eden İmamoğlu'nun bu hamlesi, kamuoyunda "mağduriyet devşirme çabası" olarak kayıtlara geçti.