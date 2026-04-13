İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7282
  • EURO
    52,3046
  • ALTIN
    6769.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan ''tehdit edildim'' tiyatrosu! Savcının sözlerini çarpıtıp mağduriyet devşirdi
İmamoğlu'ndan ''tehdit edildim'' tiyatrosu! Savcının sözlerini çarpıtıp mağduriyet devşirdi

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 414 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması başladı. İmamoğlu, köşeye sıkıştıkça yine bildik 'mağduriyet' senaryolarına sarıldı. Mahkeme hukukunu hiçe sayan İmamoğlu, iddia makamını 'suç örgütü' olmakla itham etti. Savcının bu saygısızlığa karşı verdiği hukuk dersini çarpıtıp 'Tehdit edildim' yaygarası koparan İmamoğlu'nun kirli algı operasyonu, mahkeme başkanının net tavrıyla yerle bir oldu; yargıyı dizayn etme çabası bir kez daha tescillendi.

13 Nisan 2026 Pazartesi 14:44
ABONE OL

Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davanın 20'nci duruşmasında yine bildik bir "algı operasyonuna" imza attı. Geçtiğimiz hafta mahkeme savcısına yönelik "suç örgütü" ithamında bulunan İmamoğlu, savcının verdiği hukuk dersini çarpıtarak kamuoyuna "tehdit edildim" yalanını servis etti.

SAVCININ SÖZLERİNİ ALANEN ÇARPITTI

Duruşmada söz alan İmamoğlu, geçtiğimiz hafta duruşma savcısının kendisine yönelik kullandığı "Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz" şeklindeki haklı tepkisini bağlamından kopardı. Savcının bu sözleri, İmamoğlu'nun iddia makamını "suç örgütü" olarak tanımlamasına karşılık bir "hukuk ve edep" hatırlatmasıyken, İmamoğlu bu kısımları gizleyerek bir "güvenlik" tartışması başlattı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "TEDBİR" CEVABI

Savcının sözlerini bir "tehdit" gibi pazarlamaya çalışan İmamoğlu, mahkeme heyetine "Bu sözler karşısında nasıl bir tedbir alacaksınız?" sorusunu yöneltti. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın böyle bir tedbire gerek olmadığını ve ortada hukuki bir sorun bulunmadığını belirtmesi üzerine İmamoğlu, "O tehdide karşılık ben de gerekeni yapacağım" diyerek mahkeme salonunda yeni bir polemik fitili ateşledi.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Kendi hak ve hürriyetlerinin tehlikede olduğu imajını çizmeye çalışan İmamoğlu, savcıyı zan altında bırakmak için her yolu denese de gerçekler duruşma tutanaklarıyla bir kez daha tescillendi. Savcının, yargı makamına yönelik "suç örgütü" yakıştırmasına verdiği tepkiyi "şahsi tehdit" olarak lanse eden İmamoğlu'nun bu hamlesi, kamuoyunda "mağduriyet devşirme çabası" olarak kayıtlara geçti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.