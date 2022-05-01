Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı tebrik fotoğrafında büyük bir hataya imza attı.

Yaptığı paylaşımda, "Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. #MutluluğaKurşunSıkma" ifadelerine yer veren İmamoğlu, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını görselde kullanmak isterken 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.

Fotoğrafta ayrıca Kazım Koyuncu, Cemil Usta, Özkan Sümer, Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine yer aldı.

Şehit Eren Bülbül

2017'de şehit edilen Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahmen Başel.

TEVFİK GÖKSU'DAN PAYLAŞIM

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal paylaşımının ardından Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak "Tanıştıralım...! Şehit Eren Bülbül kardeşimiz. Aslan kardeşimiz. #İyikiVarsınEren" ifadelerinde bulundu.