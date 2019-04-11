İmamoğlu'ndan Uygur halk ozanı Abdürehim Heyit'e büyük ayıp
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı. İmamoğlu, Uygur halk ozanı Abdürehim Heyit'in 'Karşılaşınca' adlı şarkısını kendisine uyarladı.
Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a sözüm var" mesajı ile paylaştığı seçim şarkısı olarak kullandığı şarkının Doğu Türkistan halkının sesi olan sanatçı Abdürehim Heyit'in "Karşılaşınca" şarkısından çalıntı olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kendisinden uzun süredir haber alınamayan Abdürehim Heyit'in şarkısını kullanmak için izin alma ihtimali bulunmuyor.
Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, İmamoğlu'nun Abdürehim Heyit'in şarkısını izin almadan kendine uyarlamasını Twitter hesabından paylaşarak "O, Çin zulmü altında inim inim inlerken, şarkısı İmamoğlu'na malzeme oldu. Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi. Pazarcı, İmamoğlu'nun şarkıyı kullanıp Heyit'in yaşadığı zulmü kınamamasına da dikkat çekti.
(aksam.com.tr)
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