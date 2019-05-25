İmamoğlu'ndan yalan rüzgarı

Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimine herkesi kucaklayacağı ve 16 milyon İstanbulluyu temsil edeceği iddiasıyla hazırlanan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun, arkasına sığındığı ‘sevgi dili kazanacak’ sözü yerini ‘çamur at izi kalsın’a bıraktı. YSK’yı olmayan delillerle baskı altına almaya çalışan, kendi partililerini TV’ye çıkararak sıradan vatandaşmış gibi röportaj verdiren, ‘hoşgörü’ mottosuyla yola çıkan ancak gün geçtikçe gerçek yüzünü gösteren İmamoğlu’nun mesnetsiz iddiaları bir bir deşifre oldu. Yurtdışından destek mesajları alan, PKK’nın Kandil’den HDP aracılığıyla destek verin mesajları yolladığı İmamoğlu’nun son ‘yalanları’ ise şöyle deşifre oldu:

753 MİLYON ZARARDA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Seçim kampanyası boyunca asılsız iddialara bel bağlayarak algı operasyonu yapan Ekrem İmamoğlu’nun İBB hakkında “Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon” söyleminin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Twitter hesabından “CHP adayının İBB yalanları” başlığıyla bir dizi tweet atan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile İBB İmamoğlu’nun iddialarına yanıt verdi:

YALAN: Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon

GERÇEK: 753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108.313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

YALAN: Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu ya? Yazlık, kışlık, baharlık.

GERÇEK: İBB Genel Sekreteri’nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir.

YALAN: Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış.

GERÇEK: 3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazıl ım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

YALAN: Özel kaleme ait 100’den fazla araç.

GERÇEK: İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsisli araç bulunmamaktadır.

YALAN: İBB’de 643 yöneticiye 1717, İSKİ’de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor.

GERÇEK: İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ’de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır. İBB’nin kiralık araç sayısı 1798’dir. İBB’de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120’dir.

YALAN: İBB Halk Ekmek AŞ, Başakşehir Futbol Kulübü’ne Arda Turan transferi için 9 Milyon Euro verdi.

GERÇEK: Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek’ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

YALAN: Spor AŞ.-Okçular Vakfı’na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor.

GERÇEK: Spor İstanbul AŞ., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır.

YALAN: Sayıştay raporu: İBB, FETÖ’ye sehven para aktardı.

GERÇEK: “Beyaz masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı” yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

YALAN: İBB’nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı.

GERÇEK: İBB’nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır”

CNN TÜRK YALANLADI: İŞTEN ÇIKARILAN YOK

31 Mart’ta İBB Başkanlığı seçimini kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ilgili önceki gün açıklamalarda bulundu. Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu ayrıca, dört kameramanın söz konusu yayında yakın çekim yapmaları nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasını izleyicilere aktardı. Söz konusu iddia, sosyal medyada en çok tartışılan konuların arasına girdi. CNN Türk’ten yapılan açıklamada ise “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır” dendi.