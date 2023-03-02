Laf çok, icraat yok! İmamoğlu'ndan yalan rüzgarı

Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken, ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul'da son 4 yılda depreme karşı herhangi proje hazırlanmaması dikkat çekti.

"İMAMOĞLU 4 YILDIR "DEPREM SEFERBERLİK PLANI" YAPMAKLA MEŞGUL"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce mitinglerde, "Gaziosmanpaşa'da büyük bir kentsel dönüşüm sorunu yaşandığını biliyorum. Ben size söz veriyorum. İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağım.. Kurtaracağım..." diyerek seçilmesi halinde kentsel dönüşüm sorunun bitireceğinin mesajını veriyordu.

Meydanlarda kentsel dönüşüm konusunda vaatlerde bulunan İmamoğlu, ne yazık ki henüz söylemini eyleme dönüştürecek bir icraatta bulunmadı. İmamoğlu 4 yıldır "Deprem Seferberlik Planı" yapmakla meşgul oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, söylem ve eylemdeki bu tezatlığa görsellerle sosyal medya hesabından dikkat çekerek, İmamoğlu'nun 4 yıldır, "Deprem seferberlik planını hayata geçiriyoruz" cümlesini kurduğunu gözler önüne serdi.

GÖKSU: İMAMOĞLU'NU 2 YIL ÖNCE UYARDIK, AKLINA ŞİMDİ GELDİ

Geçmişte konuya ilişkin yaptığı uyarıları da hatırlatan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan deprem planına ilişkin sosyal medya hesabından, "2 yıl önce İBB'ye kentsel dönüşüm için bütçe revizyonu çağrısında bulunmuştuk. İBB Başkanının bugün aklına geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz. Haydi, hemen getirin teklifi, İBB Meclisinizde onaylayalım işe koyulalım!" ifadelerini kullandı.

"100 BİNDEN FAZLA KONUT ÜRETEN KİPTAŞ, 4 YILDA SADECE 1354 KONUT YAPABİLDİ"

İmamoğlu, asrın felaketinden sonra bir kez daha kameraların karşısına geçti. 4. kez "Deprem Seferberlik Planı"nı açıkladı.

İBB deprem ve doğal afetler komisyon başkanı Kadem Ekşi, o açıklamayı değerlendirdi.

Ekşi, İmamoğlu'nun seçimden önce verdiği sözleri hatırlattı. Sözlerin tutulmadığını söyledi. Ekşi durumun ciddiyetini, "Öyle ki AK Parti döneminde konut fabrikası gibi çalışan, 100 binden fazla konut üreten KİPTAŞ, 4 yılda sadece 1354 konut yapabildi." bu sözlerle ifade etti.

Yani İmamoğlu, yönetiminde söz çok ama maalesef icraat yok. Aslına bakarsanız İmamoğlu'nun verdiği sözleri ne kadar tutup tutmadığını herkes biliyor.

Yine Gaziosmanpaşa mitinginden bir sözünü paylaşalım:

"İBB'nin 82 bin çalışanına buradan seslenmek istiyorum. Allah şahit hiç kimsenin emeğine ne dokunurum ne dokundurturum... 82 bin insan benimle, İBB'nin yeni yönetimiyle çok mutlu olacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu gibi, "Hiç kimsenin ekmeğine dokunmayacağız. Yok öyle şey... Bu partizan kafa herkesin ekmeğiyle oynar ama biz oynamayız. baskı mobing yaparak asla ve asla kimseyi sıkıntıya sokmayacağız..." diye namus sözü vermişti. Maalesef bu da lafta kaldı...

17 milyon İstanbulluyu her felakette kendi kaderine terk eden İmamoğlu, deprem felaketine karşı hazırlık konusunda da yine vatandaşı yalnız bıraktı.