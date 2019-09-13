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İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

İBB'de danışman, daire başkanı ve genel sekreter yardımcılarına, 'huzur hakkı' adı altında ballı maaşlar bağlandığı ortaya çıktı.

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'Tasarruf’ adı altında binlerce işçinin ekmeğiyle oynayan İmamoğlu, yöneticilerine huzur hakkı’ adı altında ballı maaşlar bağladı.
 
Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki binlerce işçinin, hukuksuz bir şekilde görevlerine son verildi. Perişan olan işçiler ve aileleri, ekmek parası için günlerdir eylem yaparken, İBB’de danışman, daire başkanı ve genel sekreter yardımcılarına ‘huzur hakkı’ adı altında ballı maaşlar verildiği ortaya çıktı. 
 
3 KOLTUKTAN 45 BİN LİRA 
 
Tasarruf adı altında günlerdir çeşitli şekillerde şov yapılan İBB’de göreve getirilen danışmanlar ve üst düzey bürokratların, belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerine atanarak, 2’şer hatta 3’er maaş almaları sağlanıyor. Bu isimlerin başında gelen Basın Danışmanı Murat Ongun, aynı zamanda hem Medya A.Ş. hem de uzmanlık alanıyla hiç ilgisi olmamasına rağmen Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürütüyor. İki şirketten aldığı 15’er bin lira ‘huzur hakkıyla’ maaşı 45 bin lirayı buluyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi’nden 10 bin, İBB’den 4 bin TL maaş alıyor. 
 
MURAT ONGUN (İBB SÖZCÜSÜ)
 
3 MAAŞ-45 BİN TL 
 
Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
EREN SÖNMEZ (DANIŞMAN)
 
3 MAAŞ-40 BİN LİRA 
 
İstaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
İston A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
MURAT KALKANLI (GENEL SEKRETER YRD.)
 
3 MAAŞ-42 BİN TL  
 
Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
ERTAN YILDIZ (DANIŞMAN)
 
3 MAAŞ-45 BİN TL 
 
İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Spor İstanbul Yönetim Kurulu Bşk. 
 
YAVUZ SALTIK (ÖZEL KALEM)
 
3 MAAŞ-33 BİN TL  
 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
 
Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
İston Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
 
Y.OĞUZ DUMAN (DANIŞMAN)
 
3 MAAŞ-45 BİN TL 
 
Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
İSPER Yönetim Kurulu Başkanı 
 
MEHMET ÇAKILCIOĞLU (GENEL SEKRETER YRD.)
 
3 MAAŞ-38 BİN TL  
 
İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
 
İSFALT Yönetim Kurulu Başkanı 
 
GÜRKAN AKGÜN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BŞK.)
 
3 MAAŞ-33 BİN TL  
 
İSTON Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
 
YAVUZ ERKUT (GENEL SEKRETER)
 
2 MAAŞ-30 BİN TL 
 
İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
 
RESUL EMRAH ŞAHAN (İBB MECLİS ÜYESİ)
 
3 MAAŞ- 29 BİN TL  
 
Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı 
 
BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
 
TAYLAN ENGİN (ULAŞIM DAİRE BAŞKANI)
 
3 MAAŞ-33 BİN TL  
 
Ağaç ve Payzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. 
 
Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 
 
SKANDALI KABUL ETTİ
 
Belediyede ‘israf’ yapıldığı algısı oluşturmak için hizmet araçlarını ‘makam aracı’ diye Yenikapı’ya toplayıp şov yapan İBB yönetimi, yeni bir skandala imza attı. CHP Milletvekili Murat Emir, katıldığı bir TV programında, İBB’nin 990 araçlık yeni ihale açtığını itiraf etti. İSKİ adına alınan bu araçlar için sadece 4 aylığına 16 milyon 709 bin 550 lira ödendiği ortaya çıktı. İade edilen araçların günlük kirası 43 TL iken, yeni kiralanan araçların günlük kirasının 156 TL olduğu öğrenildi.
 
ÇİFTE MAAŞLI BAŞKAN
 
CHP’li belediyelerin skandallarına bir yenisi eklendi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su’ya kendini müdür yaptı. Başkanın müdür olarak atanması Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanırken, atama kararı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yine oyçokluğuyla kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.
 
İZMİR'DE SUYA YÜZDE 924 ZAM
 
İzmir’de 1 Eylül’den itibaren, mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde İZSU tarifeyi değiştirdi. Uygulamadan mahalle statüsüne geçen 239 eski orman köyü etkilendi. Su faturaları yüzde 924 oranında zamlandı. Bayındır’ın 59 mahallesinden 24’ü yeni tarifeden su faturası ödeyecek. İsyan eden köylüler, “1 Eylül’de başlayacak denilmesine rağmen zamlı faturalar ağustos faturalarına yansıtılmış bile. İmza toplayıp İZSU’nun kapısına dayanacağız. Bu paraları ödememiz mümkün değil” dedi.
 
BELEDİYE OTOPARKINA YÜZDE 1000 ZAM
 
Başkentte daha önce toplu ulaşıma zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretleri için de zamlı tarife hazırladı. Komisyona sevk edilen tarife kabul edilirse daha önce gün boyu bir TL olan otopark ücreti 3 saate kadar 5 TL, 6 saate kadar 6 TL, tam gün ise 10 TL olacak. Aylık abonman ise 300 TL olarak uygulanacak.
 
(Güneş)

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