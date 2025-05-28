İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi. Seyfi Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Şüpheli Beyaz, daha sonra 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVETİ CİMER'E BİLDİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti. Ayrıca, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İTİRAFÇI SEYFİ BEYAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan müteahhit Seyfi Beyaz'ın ifadesine ulaşıldı Seyfi Beyaz, Beylikdüzü'nde inşa ettikleri West Side projesinin iskanı için İmamoğlu ekibine rüşvet vermek zorunda kaldıklarını itiraf etti. Seyfi Beyaz, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Adem Soytekin'in Basın Express'te inşa ettiği Coreliving isimli projenin ortağı olduğunu söyledi.

"3 MİLYON TL RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Savcılığa ifade veren Beyazlar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Beyaz, "İlk olarak anlatmak istediğim olay West Side projesinde iskan almak için Adem Soytekin'e verilen 3.000.000 TL'den bahsetmek istiyorum. Biz iskan alamadığımız için yaklaşık 200 daire sahibi bize dava açtı. 580 daire de Kemal Şahin'in arsa sahibi olarak hak iddia bulunduğu yerdeydi. O bizden taleplerde bulunacaktı. Bu yüzden iskanı bir an önce almak zorundaydık. Binayı ruhsat eki ve projesine uygun olarak yapmamıza rağmen iskanımızı alamamıştık. Bu konuda Adem Soytekin'le görüştüm. İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da "3.000.000 verirseniz iskanınızı alırım" dedi. Daha önce kendisine bu konudan dolayı daire vermek zorunda kalmıştık. Ancak buna rağmen iskanımız verilmedi. Mağdur edildik. Arsa sahibi ve daire sahiplerinin baskısına maruz kaldık. Elektrik, su gibi abonelikler yapılmadı. Trafoda yangın çıktı. Su olmadığı için can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştü. Adem bu parayı vermememiz halinde iskan alamayacağımızı belirtti." dedi.

"PARAYI VERMEMİZ HALİNDE İSKAN VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belgeleri dava dosyasına ibraz edeceğini söyleyen Beyaz ifadesinde, "Adem'le bu süreçte görüşen kişi Oktay Hamzaoğlu'dur. Bunun üzerine ortaklarla görüşme yaptık. Talebi kabul ettik ve 3.000.000 lirayı KDV'siyle birlikte Adem'e ödedik. Ortaklardan İsa Ünal parayı resmi olarak çıkarabileceğimizi, bunun için Adem'in fatura kesmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 3.540.000 liralık fatura verildi. Bunları dosyaya ibraz edeceğim. Bu ödemenin üzerinden 3-4 ay geçmesine rağmen iskan verilmedi. Adem'le görüştüm iskanı vermiyorlar. Bir de son görüşmede Adem'in beni Mado'da götürdüğü görüşme vardı. Adem'le otururken Veysel Erçevik'i çağırdı. Bu görüşme Mado'da geçti. Bunun üzerine belediye başkanı yardımcısı geldi. Parayı vermemiz halinde iskan verileceğini söyledi. Teklifini kabul ettim. 1-2 gün içerisinde bu para Oktay Hamzaoğlu'na verildi. O da Adem'e teslim ettiğini söyledi. Parayı teslim ettikten 2 gün sonra belediyeden geldiler. İskan raporlarımızın paranın verildiği tarihle ispat edilmesiyle birlikte binanın iskanının verildiğini söylediler. İskana ilişkin evrakları sunacağım. 12/11/2019 tarihinde binanın iskanının verildiğini hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİ KARŞILAMAZSANIZ İSKAN VE RUHSAT SÜREÇLERİ UZUYOR"

Farklı projelerde de bezer sorunlar yaşadıklarını anlatan Beyaz ifadesinin son kısmında, "İkinci olarak Basın Express'te Adem Soytekin'in, Ertok isimli firmayla ortak yaptığı Coreliving isimli projenin ortaklarından biri de Mehmet Murat Çalık'tır. Bu hususu da aktarmak istedim. Süreçte yaşadıklarımız sadece bu projede değil, farklı projelerde de aynı şekilde iskan hususunda benzer sorunlar yaşadık. Belediyelerin çalışma yöntemi de bu şekildedir. Talepleri karşılamazsanız iskan ve ruhsat süreçleri uzamaktadır. Kimse de belirtilen bu tutarları resmi evrak üzerinden vermek istemez. Bu hususların da göz önüne alınmasını istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır cezaevindeyim. Serbest bırakılmayı, mağduriyetimin son erdirilmesini talep ediyorum." dedi.

İTİRAFÇI OLAN İSİMLER

Murat Abbas: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İfadesinde, ihalelerin nasıl şekillendiği, kimin kazanacağının önceden belirlendiği ve paraların nasıl aktarıldığı gibi detayları anlattı. Ayrıca, operasyonun önceden bilindiğine dair bir toplantı yapıldığını iddia etti.

Ertan Yıldız: Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen Yıldız, itirafçı oldu ve rüşvet ağını detaylı bir şekilde savcılığa anlattı. İfadesinde, İmamoğlu ile ilişkilerinin 2013'te başladığını ve yolsuzluk çarkındaki rolünü itiraf etti.

Meral Çakır: Soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Çakır, nişanlısı Ahmet Çiçek'in, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'na naylon fatura kestiğini itiraf etti.

Noyan Kırmızıgül: Üçüncü dalga operasyonda itirafçı olan Kırmızıgül, rüşvet aldığını ikrar etti.

Mehmet Muhittin Palazoğlu: İş insanı Palazoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu ve soruşturmada önemli bilgiler verdiği belirtildi.

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