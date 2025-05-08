Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, 23 Mart'ta yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

TÜRK YARGISINA TALİMAT VERMEYE KALKTI

Kongre Başkanı Marc Cools başkanlığındaki heyetin ziyarete dair yaptığı açıklamada haddini aşarak Türk yargısına talimat vermeye çalıştı.

Yapılan açıklamada İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kongre heyeti, Türkiye'de yerel yöneticiler ve yerel demokrasinin durumunu yakından takip etmeye devam edeceklerine de vurgu yaptı.

Heyet, Türkiye ziyareti sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi.