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İmamoğlu'nun açıklaması şaşkına çevirdi: Niye para harcayayım?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili gafa imza atarak, 'Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?' dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:48
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili gafa imza attı.

İmamoğlu, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" ifadelerini kullandı.

Proje, İBB tarafından durdurulmasaydı; Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy bölgelerindeki trafiği rahatlatacaktı.

"BUNU BİZ DÜŞÜNEMEDİK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun skandal sözlerine tepki geldi. AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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