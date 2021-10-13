İmamoğlu'nun açıklaması şaşkına çevirdi: Niye para harcayayım?

13 Ekim 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili gafa imza attı.

İmamoğlu, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" ifadelerini kullandı.

Proje, İBB tarafından durdurulmasaydı; Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy bölgelerindeki trafiği rahatlatacaktı.

"BUNU BİZ DÜŞÜNEMEDİK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun skandal sözlerine tepki geldi. AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: