İmamoğlu'nun aile ziyaretinden sonra 12 milyonluk ihale kıyağı

20 Nisan 2021 Salı 00:41 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 00:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihale sistemi tartışılmaya devam ediyor.

Belediyenin yeni açılan şirketlere adrese teslim ihalelerin verildiği yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi.

12 MİLYONLUK İHALE DEV İHALE

Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre; İBB yönetimi, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye yaklaşık 12 milyon liralık bir ihale verdi.

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin medyasına giden bu ihalenin ardından İmamoğlu ile Milli Gazete arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaya başladı.

ERTUĞRUL KÖSE'NİN EVİ ÇIKTI

İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.