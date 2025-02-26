İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtildi.

OKULUN TANINIRLIĞI YOK

Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programı'ndan 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarıldı. İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, tanınırlığının 1993'te oluştuğuna vurgu yapıldı. 1988 ve 1992 tarih aralığında KKTC'de sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığına dikkat çekilerek, yatay geçiş işlemlerinin İÜ uygun yürütülmediği belirtildi.

İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 1990'da yatay geçiş kontenjanını önce 55'e, bir ay sonra 60'a ardından da 3'te 1 oranında artırılarak 80'e çıkardığı ifade edildi. Raporda rektörlük tarafından temin edilen belgelerden üniversitenin kontenjanların artırımının ne suretle yapıldığının ve neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990'da yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamadığına vurgu yapıldı.

KENDİLERİNİ YALANLADILAR

İmamoğlu'nun avukatları açıklamalarıyla kendilerini yalanladı. Mehmet Pehlivan, "İkinci bir istismar, İmamoğlu'nun mühendislik fakültesinden işletme fakültesine geçtiği yönündeydi. Ama Girne'de İngilizce işletme okuyordu. Yani mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil" dedi. Ancak İBB'nin resmi internet sitesinde İmamoğlu'nun Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne aldırdığı notu yer alıyor. Pehlivan 1982'de Resmi Gazete'de yayınlanan kararı göstererek, "Kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı" dedi. Ancak, yönetmelikte "Geçişler başvurulan fakültenin yönetim kurullarının kararı ile yapılır" ifadesi yer aldı.

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