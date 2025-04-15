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İmamoğlu'nun babasına tarihi bina kıyağı! Komik rakama kiralandı

Balıkesir'in CHP'li Edremit Belediyesi, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na tarihi tescilli binayı 250 TL'ye kiraya verdiği ortaya çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün fesih kararları almasına rağmen mekan boşaltılmadı. Hasan İmamoğlu binayı boşaltmadığı için işgalci durumuna düştü.

İHA/HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun babasına tarihi bina kıyağı! Komik rakama kiralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mevkisinde tarihi tescili bulunan bina, Edremit Belediyesi tarafından tutuklu yolsuzluktan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait firmaya iddialara göre 250 TL'ye kiralandı. Edremit Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün fesih kararları almasına rağmen mekan boşaltılmazken, bugün kayyım atanan İmamoğlu İnşaat adlı şirket, Güre'de işgalci pozisyonunda kaldı.

250 TL'YE İMAMOĞLU'NUN BABASINA KİRALANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait İmamoğlu İnşaat adlı şirket tarihi yapıda işgalci pozisyonunda kaldı. Yapı ilk olarak 2016 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Belediyesi'ne verildi. Edremit Belediyesi ise iddialara göre 250 TL fiyat ile İmamoğlu İnşaat'a kiraladı. İmamoğlu inşaat ise alt kiracısına devretti.

İŞGALCİ POZİSYONUNA DÜŞTÜLER

Restoran olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen tarihi yapının sözleşmesini ilk olarak Edremit Belediyesi feshetti, ardından 2024 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü de fesih işlemi uyguladı. Tüm kurumların fesih işlemi uyguladığı tarihi mekan herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen mekan boşaltılmayınca resmi olarak terk işlemi yapılmadığından işgalci durumunda kaldı. Kayyım atamasının ardından herhangi bir gelişme yaşanmazken, 1950'li yıllarda zeytin işçilerinin barınağı olarak kullanılan tarihi mekanın akıbeti de belirsiz kaldı.

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