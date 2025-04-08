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Güncel

İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'deki evde arama yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

IHA8 Nisan 2025 Salı 09:23 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Geniş güvenlik önlemleri alındı
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamsında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

ARAMA YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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