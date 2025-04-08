İmamoğlu'nun babasının evinde arama! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamsında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

ARAMA YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.