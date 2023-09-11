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  • İmamoğlu'nun CHP'de değişim ısrarı Yarkadaş'ı kızdırdı: Liboş liboş konuşuyor
Güncel

İmamoğlu'nun CHP'de değişim ısrarı Yarkadaş'ı kızdırdı: Liboş liboş konuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim hezimetine rağmen koltuğundan vazgeçmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısını tekrarladı. 'Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek' diyen İmamoğlu'na CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sert ifadelerle tepki gösterdi. İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, 'Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 23:42 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun CHP'de değişim ısrarı Yarkadaş'ı kızdırdı: Liboş liboş konuşuyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde, "100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyütmüştür" diyerek cevap verdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert ifadelerle hedef aldı.

"SANA BU PARTİYİ DEĞİŞTİRMEZLER!"

İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP'yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP'de? Liboş bir tarife." diye konuştu.

SERT İFADELERİN OLDUĞU KISIM KIRPILDI

TV100, sosyal medyada büyük dikkat çeken konuşmanın ilgili kısmını YouTube canlı yayınından kırptı.

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