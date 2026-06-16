Çetin'in yüksek miktarda ihale verdiği Murat Fikri Demir'in firmasının, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen parayı aynı gün Aslı Siyahgül ve Engin Gönül'e 50.000+ 50.000 TL olarak gönderdiği, onların da Çetin'in asistanı Arzu Can'a aktardığı, paranın daha sonra aynı gün Çağatay Tekeoğlu'na gönderildiği ve "Taner Çetin" açıklaması ile Borusan'a gönderilip 3 kere takla attırılan parayla Çetin'e motosiklet alındığı tespit edildi. Çetin'in oturduğu villayı da, asistanı Arzu Can'ın annesi adına aldırdığı, Can'ın eşi Savaş Can üzerinden 14 milyon TL gönderildiği anlaşıldı.

Rüşvet parasıyla alınan villa

Rüşvet parasıyla alınan motosiklet