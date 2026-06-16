İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,305
  • EURO
    53,6541
  • ALTIN
    6423.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun daire başkanından rüşvete takla! Belediyenin paraları lükse gitti
Güncel

İmamoğlu'nun daire başkanından rüşvete takla! Belediyenin paraları lükse gitti

İmamoğlu davasında tutuklu olan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in rüşvet paralarını gizlemek için izlediği yol ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi16 Haziran 2026 Salı 08:31 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun daire başkanından rüşvete takla! Belediyenin paraları lükse gitti
ABONE OL

Çetin'in yüksek miktarda ihale verdiği Murat Fikri Demir'in firmasının, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen parayı aynı gün Aslı Siyahgül ve Engin Gönül'e 50.000+ 50.000 TL olarak gönderdiği, onların da Çetin'in asistanı Arzu Can'a aktardığı, paranın daha sonra aynı gün Çağatay Tekeoğlu'na gönderildiği ve "Taner Çetin" açıklaması ile Borusan'a gönderilip 3 kere takla attırılan parayla Çetin'e motosiklet alındığı tespit edildi. Çetin'in oturduğu villayı da, asistanı Arzu Can'ın annesi adına aldırdığı, Can'ın eşi Savaş Can üzerinden 14 milyon TL gönderildiği anlaşıldı.

Rüşvet parasıyla alınan villa

Rüşvet parasıyla alınan motosiklet

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.