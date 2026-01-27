CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglere parti içinden tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, mitinglerin CHP'nin enerjisini tükettiğini söyledi.

"AT GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARIN"

Parti örgütlerinin dar bir bakış açısıyla hareket ettiğini savunan Özkan, "CHP örgütleri at gözlüğü ile dünyaya bakmayı bırakmalı" dedi.

Sosyal medyanın etkisinin abartıldığını belirterek siyasetin Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaşması gerektiğini de dile getiren Özkan, şöyle devam etti: En ücra köşelere gidilecek, halkın hali hatrı sorulacak. Siyaset böyle yapılır. Dokunmadığın insan senin değil. Çıkıp 'Yiğitim Aslanım romantizmi' ile insanları motive edemiyorsun. Gidenler artık gidememeye başladı, hava soğuk. Sürekli toplantı toplantı olmaz.