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  • İmamoğlu'nun davet provokasyonuna Kurum'dan Ayasofya Camii'li gönderme: Davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler
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İmamoğlu'nun davet provokasyonuna Kurum'dan Ayasofya Camii'li gönderme: Davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine değinen Kurum, “Dün Ayasofya Camii'nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de, İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler.' ifadelerini kullandı.

DHA26 Şubat 2024 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun davet provokasyonuna Kurum'dan Ayasofya Camii'li gönderme: Davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

"CHP YÖNETİMİYLE İSTANBUL HALKI ARASINDA KAN UYUŞMAZLIĞI VAR"

Kurum, "Fatih'in emaneti İstanbul bilhassa, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki yönetimiyle birlikte yükseliş dönemine girmiş; Avrupa'nın kültür başkenti olmuşken, son 5 yılda fetret dönemine girmiş, şehircilik adına adeta hasta bir şehir haline gelmiştir. Bu şehrin istisnasız tüm insanları kendilerine efendilik taslayanlardan bezmiş bir şekilde hizmetkarlarını bekliyor, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. Çünkü, CHP'li mevcut yönetiminle İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar. Dün, Ayasofya Camii'nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de, İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler" ifadelerini kullandı.

"ONLAR SUSACAK İSTANBUL KONUŞACAK"

Kurum, "Bir yılının 288 saatini trafikte geçiren bu millete dönüp bakmadılar. Aynısını, yıllarını bu şehrin dışında getirdiler. Ömrünün 3 buçuk yılını trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar. Haykırışlarına kulak vermediler. Milletimiz bu beceriksizliklere karşı İstanbul'un tüm sokaklarında şunu söylüyor. Onlar susacak, İstanbul konuşacak. Artık söz de mühür de bizim" dedi.

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