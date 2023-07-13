Türkiye, CHP'deki koltuk krizini konuşuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına "mücadeleye devam" mesajları yanıt vererek çağrıları görmezden gelmeyi tercih etti.

Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, hamle üstüne hamle yapmaya devam ediyor. Hem İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarını hem de CHP'li İstanbul milletvekillerini topluyor. Ancak umduğunu bulamadığı belli olan İmamoğlu son toplantıda ise adeta çılgına döndü.

İMAMOĞLU: BANA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Gazeteci Yalçın Bayer'in iddiasına göre CHP'nin İBB toplantısı 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapıldı. Bu sırada Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, İmamoğlu'na sert çıktı.

"Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" çıkışı yaptı.

Bu çıkışa çok sinirlenen Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha değişim çağrısı yaptı.

"Genel Başkanla telefonla ve yüz yüze görüştüm. Sözünü tutmadı. Bana verdiği söz bu değildi" ifadesini kullandı.

Bu sözler, daha önce Ahlatlıbel'de 3 kez bir araya gelen ikili arasında, görevi bırakma tartışmalarının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

11 Temmuz'da yapılan CHP ilçe başkanları ile yapılan toplantıda da gergin bir ortam yaşandı.

Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz'ın "Yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazanırdık" demesi üzerine salonda gerginlik çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.

"Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldı.

KAFTANCIOĞLU: KATLANARAK ARTACAĞIZ

Canan Kaftancıoğlu medyada çokça konuşulan bu sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi:

Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'errkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette...

Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm

Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz.

Biz kadınlardan söylemesi.