Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesini bahane eden Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya trollerinden Şöhret Can Kolsuz, yaptığı paylaşımda sokakları karıştırmaya yönelik tehditlerde bulundu.

"GERİLLA TİPİ MÜCADELEYE GEÇİLİYOR"

Kolsuz, sosyal medya hesabından "Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor" ifadelerini kullanarak provokatif bir çağrı yaptı.

Paylaşım, kamuoyunda büyük tepki çekerken güvenlik birimleri harekete geçti.

Kolsuz, gözaltına alındı.