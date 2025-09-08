İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

İmamoğlu'nun ''gerilla'' avukatı... Skandal paylaşım sonrası provokatör gözaltında

CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i hedef alan İmamoğlu'nun trolcüsü Avukat Kolsuz, 'Bu iş onun boyunu aşıyor' diyerek 'Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor. Ben de yarın İstanbul'a geçiyorum.' dedi. Skandal ifadeleri sonrası Kolsuz gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''gerilla'' avukatı... Skandal paylaşım sonrası provokatör gözaltında
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesini bahane eden Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya trollerinden Şöhret Can Kolsuz, yaptığı paylaşımda sokakları karıştırmaya yönelik tehditlerde bulundu.

"GERİLLA TİPİ MÜCADELEYE GEÇİLİYOR"

Kolsuz, sosyal medya hesabından "Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor" ifadelerini kullanarak provokatif bir çağrı yaptı.

Paylaşım, kamuoyunda büyük tepki çekerken güvenlik birimleri harekete geçti.

Kolsuz, gözaltına alındı.

