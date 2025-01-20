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  • İmamoğlu'nun Gürlek soruşturması büyüdü! Sosyal medya kullanıcıları da mercek altında
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İmamoğlu'nun Gürlek soruşturması büyüdü! Sosyal medya kullanıcıları da mercek altında

Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kullanıcıları için de harekete geçti. Platformlarında benzer paylaşım yapanlar da söz konusu soruşturma kapsamına girdi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun Gürlek soruşturması büyüdü! Sosyal medya kullanıcıları da mercek altında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında ayrıca soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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