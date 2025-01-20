İmamoğlu'nun Gürlek soruşturması büyüdü! Sosyal medya kullanıcıları da mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında ayrıca soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

