CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) israf yapıldığını öne sürerek “İhtiyaç fazlası araç masrafı yıllık 120 milyon TL” dedi.

Yine dün İBB Meclis Üyesi İP’li Suat Sarı, İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı bulunduğunu öne sürerek, “İsraf hızla sürüyor.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB ise, İmamoğlu ve Sarı’nın iddialarının gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. Yapılan açıklamada “643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu” belirtilerek şunlar kaydedildi:

“İBB’de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir.”

Bazı yayın organlarında “Büyükşehir’de her 8 kişiye 1 araç düşüyor” yorumlarına yer verildiği ve “bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirasının haberleştirildiği” aktarılan İBB açıklamasında, “Bu iddiaların tamamı, bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür. ‘İBB’de bin 717 araçlık saltanat’ başlıkları atılıyor. İBB, söz konusu haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır.” denildi.