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İmamoğlu'nun İstanbul karnesi... Tevfik Göksu: İstanbul'u felakete götürüyor

İBB Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 24 TV'de Ersoy Dede'nin programında İstanbul'a dair önemli tespitlerde bulundu. İstanbul'da liderlik ve samimiyet sorunu olduğunu belirten Göksu, 'Göreve gelince 1 kişiyi bile ekmeğinden etmeyeceğiz dediniz. Sözünüzü tutmayıp 11 bin 706 işçiyi ekmeğinden ettiniz. İstanbul'da liderlik ve vizyon sorunu var, S.O.S verdiğini görüyoruz. İmamoğlu, İstanbul'u deprem anlamında felakete götürüyor' dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:38 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:59
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Tevfik Göksu 24 TV'de Ersoy Dede'nin programına konuk oldu. İmamoğlu başkanlığında geçen bir yılı değerlendiren Göksu, "Bir şeyi yıkmak çok kolaydır ama onu yapmak ve takip ettirmek çok zor bir şeydir. İstanbul'da liderlik ve vizyon sorunu var. Göreve gelince 1 kişiyi bile ekmeğinden etmeyeceğiz dediniz. Sözünüzü tutmayıp 11706 işçiyi ekmeğinden ettiniz" açıklamasında bulundu.

Tevfik Göksu'nun konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Hani şeffaf olacaktınız? 255 ihaleden sadece 5'ini canlı yayınlayabildiler. İBB'nin yönetiminde büyük bir samimiyet sorunu var."

"2020 yılında bakın kaç kilometre değil kaç metre metro yaptı? 30 kilometre metro vadetti, yapılan sıfır."

"İBB'nin 1 yılda 20 bin değil 1 tane dahi konut yenilediğini görmedim. Bizim yaptığımız, bitirdiğimiz konutlara insanları taşımayı bile beceremiyorlar."

"1 Yılda İBB depremle ilgili 1 tane konut yapmamış. Sadece Esenler Belediyesinin yaptığı konut 2400 tane."

"Suya %40 indirim yapacağız dedi. Hadi yapalım dedik. Ne oldu İSKİ'nin sistemi çöktü. Bugüne kadar hiç borçlanma getirmeyen İSKİ, her genel kurulda borçlanma getirdi."

"Çevrecilerin Haliç'te ne yaptın? diye sorması lazım. Temel atmama töreni yaptı. İlk duyduğumda sosyal medya şakası sandım."

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