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Güncel

İmamoğlu'nun kara kutusu bulundu! Sır gibi sakladığı telefon emniyette

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 22:28 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun kara kutusu bulundu! Sır gibi sakladığı telefon emniyette
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

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