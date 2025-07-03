İmamoğlu'nun kasası olarak anılan Adem Soytekin'den sonra Soytekin'in güvenlik danışmanı Murat Erenler de itirafçı oldu. Erenler, Soytekin'in Kiptaş Yeşilpınar Projesi'nden yaklaşık 300 daireyi sevgilisi Nezahat Kurt aracılığıyla Müge Deliler, Yıldırım Deliler ve Ulaş Yılmaz'a sattığını anlattı. Erenler, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a çantayla ve şoförüne poşetle para teslim ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet ağı her geçen gün çözülüyor. Soruşturmada yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede savcılıkla çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Soytekin'in koruması Murat Erenler de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Erenler, Kiptaş'tan gayrimenkul alımları, Soytekin'in talimatıyla gerçekleştirdiği para transferleri ve araç alımlarını anlattı.

Soytekin'in projelerinin satışını Elpis Proje Pazarlama'nın sahibi Nezahat Kurt'un yaptığını anlatan Erenler, Kurt aracılığıyla Kiptaş Yeşilpınar Projesi'nden yaklaşık 300 dairenin Müge Deliler, Yıldırım Deliler ve Ulaş Yılmaz'a satıldığını belirtti. Erenler, "Kiptaş'tan VIP listeye yarı fiyatına daire satışıyla" ilgili de şunları söyledi: "2023'te Soytekin'in talimatıyla benim adıma, Serpil ve Doğukan Altıntaş, Altan Gözcü, Volkan Bilge ve Soytekin'in yanında çalışan birçok kişi üzerine Kiptaş Arkatlı Projesi'nden çok sayıda daire alındı. Soytekin dikkat çekmemek için bu yöntemi kullandı."

Murat Erenler

TEŞEKKÜR PAYI MI?

Yeni Şafak'ın haberine göre, emekli polis olan ve Soytekin'in güvenlik danışmanlığını yapan Erenler, Soytekin'in isteğiyle 2023'te Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un şoförüne Halkalı Tema İstanbul alt kısmında içi para dolu poşet teslim ettiğini söyledi. Bu paranın kaynağının Pendik Arkatlı Projesi olduğunu ifade eden Erenler, aynı yıl Yeşilpınar Kiptaş Projesi toplantı odasında Soytekin'den aldığı para dolu çantayı da Ali Kurt'a Kiptaş'ın Zeytinburnu'ndaki binasında bizzat teslim ettiğini kaydetti.

2023'te Soytekin'in talimatıyla nakit olarak "34 NC 1964" plakalı "Range Rover Discovery" aracı Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerine alıp Kurt'un eşine teslim ettiğini anlatan Erenler, 1 yıl sonra aynı aracı Ali Kurt'un kayınbiraderine Soytekin'in hesabından gönderilen iki havaleyle piyasanın üzerinde 5,5 milyon TL'ye tekrar satın aldıklarını söyledi: Soytekin'in talimatıyla bu aracı sevgilisi Nezahat Kurt'un kullanımına verdim. Nezahat'ın isteğiyle plakayı değiştirip 34 NK 2626 yaptım.

Adem Soytekin

EL ARABASIYLA MARKET KARTI TAŞIDIK

Şaibe iddialarıyla yargıya taşınan CHP kurultayı sürecinde gündeme gelen market kartlarıyla ilgili Erenler de dikkat çeken beyanlarda bulundu: 2023'te Soytekin'in talimatıyla Asoy İnşaat'a ait Esenyurt Akros projesinde 17'nci kat 360 numaralı 1+1 home ofisi kurdum. Bu ofisin Fatih Keleş tarafından kullanılacağını öğrendim. Ofisin anahtarını Keleş'in gönderdiği Murat isimli şahsa teslim ettim. İBB operasyonundan 15 gün önce ofisin boşaltılması için aynı kişiden talimat aldım. Ofis Keleş'in kullanımındayken Murat'ın aracında market kartlarının olduğu kutular gördüm. Bu kartları taşımak için katlanır el arabası aldık.

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