Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz tutuklandı. Beyaz'ın İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu iddia ediliyordu. Beyaz, ifadesinde İmamoğlu'nun bir diğer kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'i işaret ederek İmamoğlu ve kendisiyle yaptığı işleri anlattı.

Seyfi Beyaz

RESMİ ORTAKLIK OLMADAN İŞ YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Beyaz, Beylikdüzü'nde yer alan ve arsası İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olan West Side isimli projeyi Mutlu İnşaat ve Mes Turkuaz isimli firmalarla yaptıklarını ve Adem Soytekin'in resmiyette hiçbir ortaklığı olmamasına rağmen Mutlu İnşaat'a gayri resmi taşeronluk yaptığını söyledi. Beyaz, Soytekin'i 40 seneden bu yana tanıdığını ve İmamoğlu İnşaat'ın işlerini yaptığını belirtti. Soytekin ile resmi ortaklığı olmadığı halde, şirketine ait 3 projenin kaba inşaatlarını Soytekin'in yaptığını anlatan Beyaz, yine İmamoğlu İnşaat ile ortak projeleri olan Beylikdüzü Teras Park AVM'nin kaba inşaatını da Soytekin'in yaptığını söyledi.

Adem Soytekin

OTOPARK İÇİN 5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Capacity AVM'ye ait otoparkın ruhsatlandırma sürecinde rüşvet istendiğini savunan Beyaz, AVM yönetimi Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'yla yaptıkları görüşmeden sonra Süleyman Atik isimli birinin devreye girdiğini belirtti. Beyaz, şahsın avukatlarıyla yaptığı görüşmede 5 milyon dolar parayı elden istediğini aktardı. Avukatların bu talebi reddettiğini ifade eden Beyaz, "Binaya çürük raporu alınacağını, deprem riski nedeniyle AVM'nin kapatılacağını, para cezası kesileceğini" şeklinde söylemlerde bulunulduğunu ifade etti. AVM otoparkı sebebiyle Beyaz İnşaat'a ait başka bir taşınmaz için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesildiğini ifade eden Beyaz, şahıslardan şikayetçi oldu.

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