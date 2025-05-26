İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin arasında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasa bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kasa Jandarma tarafından, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

İBB ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLE AKIN ARASINDA BİN 237 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ayrıca İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinden biri olan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'na ise ifade işlemlerinde Akın ile 2022-2025 yılları arasında neden 1237 defa telefonda konuştukları sorulduğu öğrenildi.

TUTUKLANAN İBB PERSONELİ BİLDİK, MUSTAFA AKIN'I İŞARET ETTİ

İmamoğlu'nun evinin kameralarının harddisklerini söken ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB personeli Davut Bildik, "Koruma amiri Mustafa Akın, kamera kayıt cihazını sökmemi, gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Cihazı sökerek teslim ettim" demişti.