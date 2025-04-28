İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünün kapatıldığı görüldü.

KAMERALAR BANTLA KAPATILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olan özel güvenlik Çağlar Türkmen, İmamoğlu'nun gittiği oteldeki güvenlik kameralarının bantlanması kararının koruma ekibi tarafından alınan rutin bir uygulama olduğunu iddia etmişti.

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