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Güncel

İmamoğlu'nun koruması yine iş başında... Güvenlik kamerasına peçeteli sansür

İBB'de yolsuzluk soruşturması sürerken gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun geldiği otelin güvenlik kameralarının kapatıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun koruması yine iş başında... Güvenlik kamerasına peçeteli sansür
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünün kapatıldığı görüldü.

KAMERALAR BANTLA KAPATILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olan özel güvenlik Çağlar Türkmen, İmamoğlu'nun gittiği oteldeki güvenlik kameralarının bantlanması kararının koruma ekibi tarafından alınan rutin bir uygulama olduğunu iddia etmişti.

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