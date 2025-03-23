Hazine Bakanlığı, İBB'nin talebi üzerine "metro araçları alımı için" yurtdışı kredilerine onay vermişti. İmamoğlu'nun teşekkür mesajı attığı onaya aradan geçen 1.5 yıla rağmen planlanan 434 aracın hala alınmadığı ortaya çıktı.

BAKANA TEŞEKKÜR ETTİ ARAÇLARI UNUTTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Ağustos 2023'te bir twit atarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verdiği için teşekkür etti. İmamoğlu, mesajda "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" notu düştü.