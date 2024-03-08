AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Batur, İmamoğlu'nun 5 yıldır olduğu gibi yine doğruları söylemeyip, İstanbulluları yanıltarak siyaset yapmaya çalıştığını ifade etti.

Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'na, 'Siz yalancısınız.' demeyiz. Fakat İstanbullu hemşehrilerimize doğru söylemediği hususları da açıklama zarureti hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda, üç metro hattı projesinin ki isimlerini de kendi ifadesiyle okuyacağım çünkü onları da doğru ifade etmemiştir, Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe metro hatlarını temelinden itibaren yapıp bitirdiğine dair maalesef doğru olmayan sözler sarf etmiştir."

Bu 3 projeyi AK Parti'nin 2014-2019 yıllarında başlattığını belirten Batur, "Bu 3 metro hattının finansmanıyla ilgili kararda bütün CHP grubuyla beraber o zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ret oyuyla beraber bu 3 metro hattının finansmanı için onay çıkmıştır ve bizim dönemimizde başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Batur, gazetecilere 13 Ekim 2017 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararını da gösterdi.

Maliki Ejder Batur, İmamoğlu'nun bu hatların temelini atmadığı gibi, son 5 yılda ulaşım adına kara yolu, raylı sistemler ve deniz taşımacılığı açısından yine İstanbullulara sıfırdan hiçbir şey sunamadığını söyledi.

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattında açılan şaftların hafriyat kamyonlarıyla taşınan molozlarla doldurulduğunu ve hattın kapatıldığını anlatan Batur, "Tıpkı kara yolu ulaşımında Dolmabahçe-Levazım tünelinde yaptığı gibi... Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis üyesi olduğu halde 'hayır' oyu vererek engellemeye çalıştığı o metro hatlarını bugün 'Temelinden itibaren ben yaptım.' diyerek bir kez daha doğru söylememiştir. Bu ifadelerine 5 yıldır devam etmektedir. Biz kendisini en azından görev süresinin son 23 gününde artık doğruları söylemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "1 NİSAN'DAN İTİBAREN HİZMETE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Batur, bundan sonra doğru olmayan her açıklamayla ilgili bilgilendirme yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak ona tavsiyemiz, şu son 23 günde 5 yıldır tamamen bozduğu İBB'nin kurumsal yapısını düzeltmesidir. Vatandaşlarımız telaşlanmasın. Bu bozulan kurumsal yapı, yine AK Parti'miz ve onun adayı Murat Kurum tarafından düzeltilecek. 1 Nisan'dan itibaren de hizmete kaldığımız yerden devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.''

- METRO HATLARININ YAPIMIYLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞTI

Batur'un metro hatlarının yapımıyla ilgili paylaştığı bilgiye göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının 20 kilometrelik kısmında, AK Parti döneminde 2019'a kadar 18,8 kilometre (yüzde 94) tamamlandı. Geriye kalan 1,2 kilometre (yüzde 6) ise İmamoğlu döneminde yapıldı.

Dudullu-Bostancı metro hattının yüzde 70'lik kısmı olan 10 kilometresi AK Parti döneminde, geriye kalan yüzde 30'luk kısım olan 4,3 kilometresi ise İmamoğlu döneminde tamamlandı.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının yüzde 89'luk kısmı olan 9 kilometresi AK Parti döneminde, yüzde 11'lik kısım olan 1,1 kilometresi ise İmamoğlu döneminde yapıldı.

AK Parti döneminde metro ve tramvay hatlarının yüzde 83'lük kısmı olan 39,2 kilometresi yapılırken, İmamoğlu döneminde ise yüzde 17'lik kısım olan 8,1 kilometresi bitirildi.