İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun odasında dikkat çeken fotoğraf: Siz de çok önemli farkı farkettiniz mi?
Güncel

İmamoğlu'nun odasında dikkat çeken fotoğraf: Siz de çok önemli farkı farkettiniz mi?

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun makam odasındaki fotoğraf değişikliği hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında iki ayrı fotoğraf karesine yer veren Albayrak, Ekrem İmamoğlu hakkında mahkumiyet kararı verildiği gece duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, bir gün sonra altılı masa ortakları geldiğinde kaldırılmasına dikkati çekti.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun odasında dikkat çeken fotoğraf: Siz de çok önemli farkı farkettiniz mi?
ABONE OL

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmemiş ve istinaf yolu açık hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'nun mağduru oynama çabası devam ediyor.

CHP'nin kesin bir dil ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üstünü çizdiği İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilerek gerçekleştirdiği Saraçhane mitinginin fiyaskoları ise bitmek bilmiyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu hakkında kararın açıklandığı gece ve sonrasındaki gün İmamoğlu'nun ofisindeki duvarda asılı olan fotoğraflar dikkati çekti. İmamoğlu'nun kararın açıklandığı gece ofisindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını, bir sonraki gün altılı masanın ofisini ziyaret ettiği sırada kaldırması bu değişikliğin neden yapıldığını akıllara getirdi.

"ARALARINDAKİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKI FARKETTİNİZ Mİ?"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, söz konusu bu fotoğraflar arasındaki farkı takipçilerine sordu.

Paylaşımında iki ayrı fotoğraf karesine yer veren Albayrak, "Bu karelerden biri kararın açıklandığı ân, ikincisi ise ertesi gün çekilmiş. Aralarındaki çok önemli bir farkı farkettiniz mi?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.