İmamoğlu'nun odasında dikkat çeken fotoğraf: Siz de çok önemli farkı farkettiniz mi?

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmemiş ve istinaf yolu açık hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'nun mağduru oynama çabası devam ediyor.

CHP'nin kesin bir dil ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üstünü çizdiği İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilerek gerçekleştirdiği Saraçhane mitinginin fiyaskoları ise bitmek bilmiyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu hakkında kararın açıklandığı gece ve sonrasındaki gün İmamoğlu'nun ofisindeki duvarda asılı olan fotoğraflar dikkati çekti. İmamoğlu'nun kararın açıklandığı gece ofisindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını, bir sonraki gün altılı masanın ofisini ziyaret ettiği sırada kaldırması bu değişikliğin neden yapıldığını akıllara getirdi.

"ARALARINDAKİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKI FARKETTİNİZ Mİ?"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, söz konusu bu fotoğraflar arasındaki farkı takipçilerine sordu.

Paylaşımında iki ayrı fotoğraf karesine yer veren Albayrak, "Bu karelerden biri kararın açıklandığı ân, ikincisi ise ertesi gün çekilmiş. Aralarındaki çok önemli bir farkı farkettiniz mi?" dedi.