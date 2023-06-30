Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin, Osmanlı ve Sultan 2. Abdülhamid düşmanlığı ile ortaya koydukları yeni uygulama tepkilere sebep oldu.

Yaklaşık 125 yıl önce Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Su markası İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından HMD olarak değiştirildi.

Hamidiye Su yeni ambalaj ve şişelerde HMD markası ile satılmaya başlandı.

"NİTELİKSİZ TASARIMI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "İBB, Hamidiye Su'yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan tepki: Sultanlardan bu kadar mı rahatsız oluyor?

Skandala vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu ego ne yapmak istiyor, sultanlardan bu kadar mı rahatsız oluyor?" diye sordu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN İMAMOĞLU'NA 'HAMİDİYE SU' TEPKİSİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Ekrem İmamoğlu'nun Hamidiye Su markasını HMD olarak değiştirmesini değersizleştirmek olarak niteledi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hiçbir hizmet ve proje üretmeden aziz İstanbul'a dört yıl kaybettiren CHP'li İBB Başkanı; Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmesiyle bir kez daha niyetinin çalışmak değil, değersizleştirmek olduğunu göstermiştir. 121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek marka yönetimi değil, kurumsal hafızayı ve bilinirliği yok etmektir. Aziz milletimiz adına soruyoruz; Bu değişikliğinizin sebebi nedir? Hamidiye ismi sizleri neden rahatsız etti? 121 yıldır İstanbul'umuzun doğal ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayan bir kurumun adını değiştirmekle neyi amaçladınız?

Hiçbir hizmet ve proje üretmeden aziz İstanbul'a dört yıl kaybettiren CHP'li İBB Başkanı; Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmesiyle bir kez daha niyetinin çalışmak değil, değersizleştirmek olduğunu göstermiştir.



121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek marka yönetimi... — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) June 30, 2023

HAMİDİYE SU'NUN GEÇMİŞİ

Sultan 2. Abdülhamid, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacı ile 1898 yılındı kurdurduğu komisyon ile projeyi başlatmıştır.

1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.