İmamoğlu'nun özel kalemine kıyağı Meclis kürsüsünde itiraf etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 2019'dan bu yana tek proje kazandırmadı. Her fırsatta israfı bitirdik yalanına sığınan ancak yaptığı harcamalarla dudak uçuklatan İmamoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı. Öyle ki İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı anlaşıldı! Günaydın, skandalı TBMM kürsüsünde tek tek anlattı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana İstanbul'da projeye değil algı operasyonuna imza attı. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik diyen İmamoğlu'nun yaptığı harcamalar, dudak uçuklattı. Her afette İstanbul'u yalnız bırakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u unutup Türkiye'yi turlayan İmamoğlu, şimdilerde CHP genel başkanlık koltuğunu kapmak için Özgür Özel ile güç yarışına başladı.

31 Mart'a sayılı günler kala meydanlarda vatandaştan oy isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, İddiayı ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a, "Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat" çıkışı yaptı.

CHP'liler laf atarak Gökçek'in konuşmasını kesmeye çalıştı. Ancak Gökçek, "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, bahsedilen aracın plakasını da vererek, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.

GÜNAYDIN TBMM KÜRSÜSÜNDE İTİRAF ETTİ

Sataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye gelen Günaydın kendisini savunacağım derken skandal uygulamayı anlattı. Günaydın, şöyle dedi: "Benim 1 tane arabam var. 2006 model Kia. Sekreterim dediği arabaya binmiyor, bir arabaya binmiyor... Benim sekreterim sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım. Benim Meclis'te çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğin Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem Müdürüdür."

TRAFİK CEZASINDAN KAÇMAK İÇİN

Günaydın'ın itirafları bununla da sınırlı salmadı. Günaydın, "Özel Kalem Müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip ederken çok sayıda trafik cezası ödediği için kendisine plaka korumasını benim üzerimden sağladı" dedi. Gökçek'in, "Delegelere giden paralar sana da mı kalacak? Anlat, onları da anlat. Bütün delegelerinizi sattınız, seni de mi satın aldı" diye laf atınca Günaydın'ın "oğlum, aslanım" gibi seviyesiz bir şekilde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.

3 KART TAHSİS EDİLİYOR

TBMM, milletvekillerine görev yaptıkları süre içinde üç araç kartı tahsis ediyor. Milletvekilleri bunu genellikle danışman, sekreter ya da ailesi için kullanıyor. Milletvekili kartı taşıyan araçlar polis tarafından aranamıyor. Araçlar trafik cezası da ödemiyor. Araçlara kesilen trafik cezaları sadece bir tutanak halinde Meclis'e gönderiliyor. Araçlara çakar da takılabiliyor.