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İmamoğlu'nun özrü kabahatinden büyük! Küfür açıklaması 'pes' dedirtti

Belediye meclisinde küfür skandalında son dakika… Önceki gün İBB meclisinde gerçekleşen oturumda yaşanan ve Belediye'nin en tepesindeki isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir meclis üyesine küfretmesi konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küfür tartışması bizzat o sözleri sarf ettiği belirtilen başkan İmamoğlu'na soruldu. Konuyu küfretmesi değil mahkemeye taşınması üzerinden yorumlamaya kalkan İmamoğlu bakın neler söyledi. İşte küfür polemiğindeki son dakika gelişmesi…

DHA12.02.2020  19:04 - Güncelleme: 12.02.2020  19:22

İBB Belediye Meclisi'nde Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bir meclis üyesine küfretmesi olayı olarak kayıtlara geçen polemikte bugün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Tepkilerin ve konunun odağındaki isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisine mecliste ettiği küfürle ilgili sorular yöneltildi.

Yaptığı son dakika açıklamasında Ekrem İmamoğlu İBB İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ettiği küfürle ilgili değil bunun mahkemeye verilmiş olması ile ilgili konuşarak şaşkınlığa neden oldu.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve İmamoğlu'nun konuyu odağından uzaklaştıran cevabı;

"O KONU BOŞ BİR KONU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili olarak, "O konu boş bir konu. Mahkemeye vermiş arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama o bunu çıkıp bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ KEZ KENDİNİ TUTAMADI

Meclis üyesine küfrettiği haberleriyle konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakışıksız ifadeler kullanmakla ilgili ilk kez gündeme gelmiyor. Yaşanan son dakika gelişmesinden aylar önce de Ordu Havalimanı'nda VİP geçişi kullanmak isterken Ordu Valisi'ne "İtlik yapmıştır" dediği ve bunun kameraya yansıdığı iddialarıyla gündeme oturmuş, günlerce konuşulmuştu.

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