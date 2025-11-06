İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin: Rüşvet havuzundan 95 milyon lira kazandım

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İmamoğlu'nun 'para kasalarından' 'Sıvacı' Adem Soytekin'in ikinci kez verdiği ifade ortaya çıktı. Rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirten Soytekin, rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

6 Kasım 2025 Perşembe 07:51
İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin: Rüşvet havuzundan 95 milyon lira kazandım
Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "para kasalarından" Adem Soytekin'in ikinci kez verdiği ifadeye ulaşıldı.

Soytekin, iş insanlarından alınan rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre, Rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

Soytekin, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri projesinde de KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 10 daireyi bir galerici adına aldığını, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın 4 daire edindiğini, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in de ortak bir dairesi bulunduğunu ifade etti.

