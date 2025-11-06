Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "para kasalarından" Adem Soytekin'in ikinci kez verdiği ifadeye ulaşıldı.

Soytekin, iş insanlarından alınan rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre, Rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

Soytekin, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri projesinde de KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 10 daireyi bir galerici adına aldığını, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın 4 daire edindiğini, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in de ortak bir dairesi bulunduğunu ifade etti.

