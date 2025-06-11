İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Altan Gözcü, İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen ve hesaplarında 1 milyar 250 milyon TL hesap hareketi tespit edilen sıvacı Âdem Soytekin'in KİPTAŞ'ı âdeta vurgun merkezine çevirdiğini anlattı.

Savcılığa ifade veren itirafçı Altan Gözcü şunları söyledi:

"PARAVAN ŞİRKETLERE İŞ ALDIRDILAR "

Adem Soytekin'in ASOY Karaca firmasında idareci sıfatıyla çalışıyordum. Burada başlamadan önce başka bir inşaat firmasında inşaat işleri ve evrak takibi konularında tecrübem vardır. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olduktan sonrasında 2021 yılında ilk KİPTAŞ sözleşmesi yapıldı. Bu inşaat aslında İBB arsası olan Eyüp ilçesinde Yeşilpınar KİPTAŞ olarak bilinen projedir. Bu projeyi Mufa - Yemenoğlu adi ortaklığı almıştır. Mufa isimli firma bu inşaatın başladığı esnada Cavit Akın isimli şahsa ait olsa da görünmeyen sahibi bu işi ayarlayan Adem Soytekin'dir. Adem SOYTEKİN tarihini tam hatırlamamakla beraber Mufa inşaatı bir süre sonra kendi üstüne aldı.

VADELER KISALTILARAK VATANDAŞ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeşilpınar'ın projesinin satışları müteahhit tarafından Casa Gayrimenkul, 4P Gayrimenkul ve Başakşehir Konut A.Ş. isimli emlakçılara verilmişti. Buradaki noter satışları bir ay içerisinde tamamlandı. Buradaki para KİPTAŞ'a yattı. Bu projenin başlangıcında vadeler 60 aydı. Bir süre sonra peyder pey bu vadeler kısaltılarak hızlı para tahsilatı yapılmaya çalışıldı. Bunu müteahhit firma KİPTAŞ'tan talep eder KİPTAŞ'ta bu talebi değerlendirip kabul ederdi. Başta 60 ay vadeyle başlayan projenin bir süre sonra tüm borcu kapatma suretiyle devir işlemlerinin düzenlenmesi Ali KURT ile Adem Soytekin'in arasında ki ilişkinin sonucunda meydana gelmiştir. Burada birçok kişi mağdur edilmiştir. Bu vade kısaltmaları nedeniyle hak sahipleri temerrüde düşürtülmüş, çekilen ihtarlarla bu daireler tekrardan firmanın uhdesine geçirilmiştir. Bu şahısların yatırdığı paraların %10 cezai şart uygulanarak iade edilirdi. Her ne kadar bu işlem sözleşmeye uygun gibi gözükse de bunun planlaması Adem SOYTEKİN ve Ali KURT tarafından yapılıyordu. Adem SOYTEKİN bana her iptal edilen daire için 50 bin TL komisyon teklifinde bulunmuştu. Bu daireler için benim hesabıma para yatmıştır.

YÜZDE 2 KİPTAŞ'A YÜZDE 2 SOYTEKİN'E

KİPTAŞ ilk alan vatandaşlardan devirleri esnasında sözleşmeyle yüzde 2 komisyon almaktadır. Bu projede Adem Soytekin herhangi bir dayanak olmadan KİPTAŞ'ın dışında kendisi de bu devirlerden %2 komisyon alınmasını zorunlu tutmuştur. Adem Soytekin'e para yatırılmadan bu devirler yaptırılmıyordu. Bu devirlerden Adem Soytekin'in kardeşi Fatih SOYTEKİN ve Erdal Tokmakçının kardeşi Serdal Tokmakçı sorumluydu.

UCUZA ALDIRIP PAHALIYA SATTIRDI

Pendik Arkatlı'da yapılan KİPTAŞ projesi Asoy İnşaat, Kurumsal İnşaat, Leda İnşaat adi ortaklığı tarafından yapıldı. Bu projede Adem Soytekin tarafından başta kendi şirket çalışanları olmak üzere ucuz fiyatla bir çok daire alındı. Bu daireler alınırken Adem SOYTEKİN daire paralarını bu şahıslara gönderir, bu şahıslar ise kendi hesaplarından KİPTAŞ'a para yatırırdı. Daire fiyatları yükseldiğinde ise satılan dairelerin paraları elden Adem Soytekin'e teslim ediliyordu.

Serpil Altıntaş, Murat Erenler, Volkan Bilge, Serpil Altıntaş'ın eşi, babası ve şuan hatırlamadığım başka akrabaları ve kardeşi Kemal Soytekin'e ait AYEKS inşaat firmasına bir kısım daireler alınmıştır. Bu dairelerden bir tanesi Tuncay Yılmaz'ın eşine devrolmuştur. Yine burada kim olduklarını bilmediğim başkaca şirketlerin üzerlerine de ticari alanlar devrolmuştur. Bağcılar Kirazevler KİPTAŞ projesinde her ne kadar Abdulkadir Kaymaz'a ait Karca İnşaat projeyi yapmış gibi gözükse de bu projenin hem alınmasında hem de satış işlemlerinde Adem Soytekin etkindi. Bu işlerin tamamını kendisi organize etti. Bu projede Nezahat Kurt'a alınan ancak Kemal Soytekin'in AYEKS şirketine veya şahsına devredilmiş bir dairede vardı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINI VE ARSASINI SATIN ALDI

Adem Soytekin'in, KİPTAŞ'ta hem Ali KURT hem de birçok çalışanla ciddi irtibatları vardır. En küçük bilgi dahil kendisine gitmektedir. 2019 yılından sonra Adem Soytekin İSTON, İSTAÇ ve KİPTAŞ'tan birçok iş almaya başladı. İSTON'da Yunus isimli bir genel müdür yardımcısı ile çok sık görüşüyorlardı. Kendisi Beylikdüzü Mado ve Topkapı satış ofisine çok sık gelip giderdi. Bu bahsettiğim kişi bildiğim kadarıyla şu an İngiltere'dedir. Kendisiyle Volkan Bilge özel işleri takip etmekteydi ancak ben içeriklerini tam bilmemekteyim. 2023 yılının sonu veya 2024 yılının başlarında Adem Soytekin KİPTAŞ genel müdür yardımcısı Bektaş Ulusan'dan Passat marka bir araç devralmıştır. Ben bu araç devri için çanta içerisinde 750 bin TL kadar parayı elden kendisine teslim ettim. Bu araç satışı için bildiğim kadarıyla aracın ederi kadar bankadan da para gönderilmiştir. Bunun karşılığında ne yapıldığını bilmiyorum. Yine Bektaş Beyin veya bir yakının üzerine olan ege bölgesinde bulunan bir arsa vekalet yoluyla Adem Soytekin'in üzerine alınmıştır."