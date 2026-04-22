İmamoğlu'nun projesinde ''sahte vatandaşlık'' skandalı! Suç duyurusunda bulunuldu

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi ile 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının firari sanığı Ali Gül'ün inşaat firması tarafından ortak yapılan "Vira İstanbul Projesi"nde yabancılar için 'sahte vatandaşlık' verildiği ortaya çıktı. Gül İnşaat'la geçmişte ortaklık yapan bir müteahhit, konuya ilişkin savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Ali Gül

'ORGANİZE DOLANDIRICILIK'

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Gül İnşaat'ın firari sahibi Ali Gül ile geçmişte yaptığı bir projenin toprak sahibi olan inşaat şirketi sahibi Uğur Güngör, konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Güngör, verdiği dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nin arsa tahsis ettiği Vira İstanbul Projesi'nde yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık vermek için satış fiyatlarının şişirildiğini beyan etti.

Piyasa değeri 7 milyon TL olan dairelerin vatandaşlık alt limiti olan 400 bin doları aşması için kağıt üzerinde 17 milyon TL olarak gösterildiği ileri sürüldü. Güngör, dilekçesinde "Bu eylem, gayrimenkul satışı değil, inşaat firması, aracı kurumlar ve SPK lisanslı değerleme uzmanlarının organize bir dolandırıcılık faaliyetidir" ifadesini kullandı. Güngör suç duyusunda dayanak olarak da Vira İstanbul projesine ait tapu kayıtları ve satış sözleşmelerini delil gösterdi.

'BU PROJEYİ KAÇIRMAYIN'

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin arazisini Gül İnşaat'a hibe ederek ortak olduğu projeyle ilgili "Bizim en değerli alanlarımızdan Yaşam Vadisi'nin pırlantası, çok değerli denize hakim şehir merkezinde. Kaçırmayın, bu projeden ev alan kazanır" demişti.

