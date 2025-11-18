Sarıyer'de 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı verilen ihaleler karşılığında yok pahasına aldığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ve örgütünün, suç gelirlerini villalar üzerinden nasıl aklamaya çalıştığı iddianamede anlatıldı. İmamoğlu'nun Kültür A.Ş. ve Ağaç A.Ş.'den yapılan ödemelerle alınan 3 villayı örgüt üyeleri üzerine geçirdiği belirlendi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de ruhsat verme karşılığında 1 villa aldığı kaydedildi.

İstanbul'da Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı yok pahasına aldığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ve örgütünün villa tutkusuna dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kendi yaptığı "İn Mari Prime" villa projesindeki 1 villayı, Kültür A.Ş.'deki ihaleleri peşkeş çektiği kasası Hüseyin Köksal'ın firması Carsal Reklamcılık'a, diğer iki villayı ise kasası Tuncay Yılmaz'ın eşine ve taşeron işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üstüne geçirdiği saptandı. Yılmaz'ın eşine yapılan ödemelerin kaynağı Ağaç A.Ş. çıktı. İmamoğlu'nun ayrıca işadamı Adem Kameroğlu'na ait 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinden de bir villayı diğer firması SSB İnşaat üzerine geçirdiği saptandı. Mobilyasından beyaz eşyasına ve havuzuna kadar her şeyi işadamı Kameroğlu'na ödeten İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, villadaki yapılanları denetlediği de ortaya çıktı.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMA YÖNTEMİ

Savcılık, suçtan elde edilen gelirlerin şirketleri ve akrabaları üzerine alınan gayrimenkullerle aklamaya çalışıldığı tespitinde bulundu. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar lira (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villayı yok pahasına aldığı ortaya çıkmıştı. İddianamede, İmamoğlu ve örgüt üyelerinin villa tutkusunu gösteren başka eylemler de yer aldı. En dikkat çekenlerden biri İmamoğlu İnşaat'a ait 'İn Mari Prime' projesi oldu.

Sabah'ın haberine göre, İmamoğlu'nun suçtan elde edilen geliri aklama yöntemlerinden birinin yakın akraba ve yakın çevre üzerinden olduğu iddianamede vurgulandı. Projede yer alan 3 villanın kime nasıl devredildiği anlatıldı.

4 katlı villanın 50 milyon lira karşılığında İmamoğlu'nun kasası olan Hüseyin Köksal'a ait Carsal Reklamcılık şirketi üzerine fatura edildiği saptandı. Satılan villayı alan Carsal Reklamcılık'ın ödediği paranın finansman kaynağının İBB'nin iştiraki olan Kültür A.Ş' den alınan ihale sonucu elde edilen gelir olduğu saptandı. 4 katlı bir diğer villanın ise 21 milyon 330 bin liraya İmamoğlu inşaatın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz'ın üzerine, diğer 3 katlı villanın ise 40 milyon liraya taşeron şirketinin işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üzerine geçirildiğine dair fatura kesildiği ortaya çıktı. İddianamede, bitişik nizama sahip villalar arasındaki satış fiyatlarında tutarsızlığın hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

ÖDEMELER AĞAÇ A.Ş.'DEN

Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz adına satışı gerçekleştirilen villa için yapılan ödemelerin kaynağı incelendi. Yapılan incelemede, Selver Yılmaz'ın kardeşi Yiğit Çam'ın İBB iştirak şirketi olan Ağaç A.Ş.'den Gürçam Süs Bitkileri şirketine aktarılan toplam 14 milyon 627 bin lirayı İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği tespit edildi. Çam, aynı zamanda projede yer alan bir daire için 9 milyon 500 bin lirayı İmamoğlu İnşaat'a gönderdi. Villanın Selver Yılmaz, dairenin de Yiğit Çam adına 2025'te devredildiği belirtildi. Bu yolla bu elde edilen gelirlerin, şirket ve kişi banka hesapları arasında dolaştırılmak suretiyle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi. İmamoğlu'nun suç gelirlerini, şirketleri ve akrabaları üzerine alınan gayrimenkullerle aklamaya çalıştığına dikkat çekildi.

VİLLA AŞKI YENİ DEĞİL

İmamoğlu'nun villa tutkusunu gösteren bir başka eylem ise işadamı Adem Kameroğlu'ndan elde edilen villaydı. Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'ndeki 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsanın ruhsatını alabilmek için belediyeye başvuruda bulunduğunu, o dönem Büyükçekmece'deki 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinin devam ettiğini söyledi. Ardından Tuncay Yılmaz ile görüştüğünü, ruhsata karşı Ekrem İmamoğlu için lüks villa seçeceklerini ve belediyenin zorluk çıkarmasından dolayı bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun aracılığıyla Tuncay Yılmaz'ın projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulunduğunu, villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istekler Adem Kameroğlu'na yaptırıldı.

Villanın devri ise Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu villayı kontrol etmek için siteye gittikleri, oğlu Selim İmamoğlu'nun da zaman zaman bu villada kaldığı anlatıldı. Adem Kameroğlu'nun villanın devri için gönderilen 1.5 milyonu Tuncay Yılmaz'a elden teslim ettiği itirafı iddianamede yer aldı. Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun eşyalı villası bedavaya gelmiş oldu.

