İmamoğlu'nun rüşvet pazarlığına katıldığı görüntüler ortaya çıktı

İBB'ye yönelik rüşvet soruşturmasında tanık işadamı Yusuf Yadoğlu, İETT ihalesine girme izni karşılığında "yüzde 12 rüşvette" anlaştıklarını anlattı. Savcılığa verilen ifade ve video kaydıyla İmamoğlu'nun bu pazarlığı danışmanı aracılığıyla bizzat yürüttüğü belgelendi.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, rüşvet pazarlığına katıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşadamı Yusuf Yadoğlu, savcılığa verdiği ifadede, İmamoğlu'nun danışmanı firari İbrahim Bülbüllü'nün, İETT ihalesine girme izni karşılığında kendisinden rüşvet istediğini ve Florya'da buluştuklarını anlattı. Yadoğlu, Bülbüllü'nün toplantı esnasında üst kata çıkarak İmamoğlu'ndan talimat aldığını iddia ederken toplantının ardından Ekrem İmamoğlu'nun binadan çıkma anları görüntülendi. Söz konusu video kaydı, soruşturma dosyasına girdi. İşadamı Yusuf Yadoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede İmamoğlu'nun rüşvet pazarlığını anlattı.

İETT'DEKİ İHALE ÇARKI

Sabah'ın haberine göre, Yadoğlu, ifadesinde İETT'den sorumlu kişinin İbrahim Bülbüllü olduğunu, Bülbüllü'nün üstünde Fatih Keleş'in bulunduğunu söyledi. İETT'nin ihale sisteminin garajlar üzerinden yürütüldüğünü ve 9 garajın da belirlenen firmalara verildiğini anlatan Yadoğlu, "Bu firmalar Ulaşım A.Ş ve Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay firmasıdır. İhale evrakları usulüne uygun düzenlenir. Ancak arka planda iş paylaştırılır. Belirlenen firma dışında başka birinin işi almasına izin verilmez" dedi.

Yadoğlu, 9 Şubat 2021'den önce Aziz İhsan Aktaş'ın kendisiyle görüştüğünü ve yeni yönetimle (İmamoğlu) çalışmaya devam etmesi için havuza yüzde 12 pay vermesi gerektiğini söylediğini anlattı. Aktaş'ın, bunun İbrahim Bülbüllü'nün talimatı olduğunu söylemesi üzerine belediyedeki makamına giderek kendisiyle görüştüğünü söyleyen Yadoğlu, Bülbüllü'nün istediği yüzde 12'lik payı kabul etmediğini anlattı. Yusuf Yadoğlu, ifadesinin geri kalanında şunları söyledi:

'İMAMOĞLU RÜŞVET PAZARLIĞINA KATILDI'

"30/06/2021 tarihinde İbrahim Bülbüllü beni Florya'daki belediye tesislerine çağırdı. Tesise, oğlum Süleyman Yadoğlu ile birlikte gittim. Kendisi beni araç içerisinde kapıda bekledi. İbrahim Bülbüllü bana 'Hâlâ aynı görüşte misin?' diye sordu. 'Evet' deyince bana 'Biraz bekle, yukarıda bir görüşmem var, yukarıya çıkıp geliyorum' dedi. Bir süre yanımdan ayrıldı. Döndüğünde bana, 'O zaman ihaleye girme' dedi. Kendisiyle yaptığım görüşme sırasında İbrahim Bülbüllü sürekli odadan 'Görüşmem var' diyerek çıkıp geri geliyordu. Görüşme sonrasında İbrahim Bülbüllü'nün yanına gittiği kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu anladım. Çünkü binadan çıktığımda oğlum, Ekrem İmamoğlu'nun da binadan çıktığını söyledi. Benim inanmayacağımı düşünerek oğlum, İmamoğlu'nu kayda almış. Bu video kaydını da dosyaya sunuyorum. Video kaydını da izleyince Bülbüllü'nün, İmamoğlu ile görüşüp ihaleye girmememi söylediğini anladım."

VİDEO KAYDINA ULAŞILDI

İmamoğlu'nun toplantıdan çıktığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Yadoğlu'nun anlattığı görüşme tarihi ile videonun çekildiği tarihin aynı olduğu saptandı.

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