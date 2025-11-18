İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'na doğrudan bağlı hareket eden suç örgütü üyeleri hakkındaki tespitler yer aldı.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı şüpheli Mehmet Murat Çalık hakkında yapılan değerlendirmelerde, Çalık'ın örgütün kuruluşundan itibaren içinde yer aldığı, Beylikdüzü Belediyesi yapılanmasında örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde rol oynadığı ifade edildi.

İddianamede, Çalık'ın belediye üzerinden temin edilecek rüşvetlerde etkin rol oynadığı, şüphelinin doğrudan örgüt elebaşının emir ve talimatlarıyla hareket ettiği, örgütün amaç ve faaliyetlerini, haksız kazanç elde etme yöntemini benimsediği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kaydedildi.

ÇALIK'IN TELEFONUNDA RÜŞVET İDDİASINA İLİŞKİN MESAJLAR

Çalık'ın, dijital materyallerinde yapılan incelemeye değinilen iddianamede, şüphelinin WhatsApp görüşmelerinde, "542 Hünkar Akdağ 542" isimli kayıtlı kişinin "Aylardır beni rahatsız edenler var naylon faturanızdan dolayı ben çok rahatsız oldum herkes yaptığı işin bedelini istiyor yazdığı dilekçenin yazdığı makalenin bir zahmet ödeyin." şeklindeki mesajlarının olduğu belirtildi.

Resimler bölümünde WhatsApp mesajlaşma ekran görüntüsü olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu görüntüde yine aynı isimle kayıtlı kişinin sırasıyla "Artık konuşalım Mehmet Çalık Naylon. Fatura, Vergi Mahkemesi, SGK, daha konuşayım mı, konuşturmayın beni, ayıp." şeklinde mesajlar attığı, Çalık'ın da mesajı yazdığı ancak iletmeden ekran görüntüsü aldığı, bu ekran görüntüsünde "Hünkar bu işlere ne kadar çok kafanı takmışsın." ifadesiyle cevap verdiği aktarıldı.

İddianamede, materyal incelemesinde Çalık'ın telefonunda, "Ya Ekrem İmamoğlu, Serdal'ı, Murat'ı bu 100 milyon 150 milyon toplayın diye görevlendirmiş." şeklinde bir ses kaydının olduğu, söz konusu ses kaydının da soruşturmaya konu rüşvet eylemleriyle alakalı olduğu, devam eden incelemede "Senden 10 milyon mu istedi o proje için?" ve "Şu an benden elektrik direklerinden 10 milyon istiyor adam." şeklinde ses kayıtlarının da bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu ses kaydının soruşturma dosyası kapsamında bulunan ihale süreçlerinde temin edilen usulsüz maddi menfaatleriyle alakalı olabileceği belirtilen iddianamede, "Abi Avrupa Yakası'nda 20 milyon istiyor adamlar 20 değil 15 vermeye razı Avrupa Yakası'na koysan" ve "Şey mi medya pano mu 15.. (konuşmanın devamı anlaşılmıyor)" şeklindeki ses kaydının soruşturma dosyası kapsamında bulunan reklam ihaleleri ile alakalı usulsüz maddi menfaatlere konu olabileceği iddianamede yer aldı.

İddianamede, incelemelerde, "Murat Ongun'la da Murat Ongun pazarlık mı yaptı yoksa?" ve "Ya Murat Ongun bak Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu, Serdal bey üç tane karar verici mecra var tamam mı üçü ne derse o oluyor bu kadar." şeklinde ki ses kaydından da anlaşılacağı üzere, kayıtların soruşturma dosyası kapsamında reklam sektöründeki usulsüz temin edilen maddi menfaatlere konu olduğu ifadeleri kullanıldı.

