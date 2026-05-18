İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,585
  • EURO
    53,1023
  • ALTIN
    6705.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Güncel

İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' davasında istinaf başvurusu reddedildi

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' davasında istinaf başvurusu reddedildi
ABONE OL

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesine açtığı dava 23 Ocak 2026'da reddedilmişti. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu da reddetti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir" ifadelerine yer verildi. Gerekçede, İdare Mahkemesi kararının, usul ve hukuka uygun olduğu ve istinaf başvurusunun reddine karar verildiği açıklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, alınan karara karşı 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.