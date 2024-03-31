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İmamoğlu'nun sandığından Murat Kurum çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy kullandığı sandıkta 114, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a ise 126 oy çıktı.

DHA31 Mart 2024 Pazar 20:28 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun sandığından Murat Kurum çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. İmamoğlu'nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262'si geçerli sayıldı. Sandıktan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın'a ise 1 oy çıktı.

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