Görüntülerde; kamuoyunda ''sevgi pıtırcığı'' olarak tanıtılan CHP adayının, şaibeli şekilde mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odalarında özel eşyalar olmasına rağmen kapılarının kilitleri zorla söküldü.

Ayrıca yeni takılan kilitlerin anahtarlarına da CHP adayının ekibi tarafından el konuldu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Sabah'ın haberine göre; İBB yetkililerinden alınan bilgilere göre 22 Nisan'da saat 08.15'de İmamoğlu'nun ekibinde görevli kişi, İBB Başkanvekilliği makamına gelerek makam odalarının kilitlerinin değiştirilerek kapatılacağı ve sadece sekreterya bölümünün açık kalacağı talimatını verdi. Söz konusu kişi, İBB görevlilerinin itirazı üzerine, "Bizzat Ekrem Bey'in talimatı. Uygulamak zorundayım" dedi. Görevliler, odalarda Ahmet Selamet ve Göksel Gümüşdağ'ın şahsi eşyaları ve imzalanması gereken önemli dosyaların olduğunu hatırlatarak İmamoğlu'na yeniden bilgi verilmesini talep etti.

CHP adayının ekibindeki kişi, durumu öğrenmek için tekrar İmamoğlu'nun yanına gitti. Ancak bir süre sonra gelerek "Ekrem Bey'in kesinlikle anahtarların değiştirilmesi konusunda talimatı var" ifadelerini yineledi. CHP adayının beraberinde getirdiği personele, kilitleri değiştirip yedek anahtarları da almak suretiyle İBB Başkanvekillerinin makamlarının kapatılacağını söylediği bildirildi. Ekipteki kişi, başkanvekillerinin görev sürelerinin dolduğunu, o nedenle odalarının kapatıldığını savundu. İBB görevlilerinin, makamlarda devir teslim yapıldığını kapıların kilitlenmeyeceğini bir kez daha hatırlattı. Tüm itirazlara rağmen iki başkanvekilinin odaları açıldı, kapı kilitleri sökülerek yeni kilit takıldı.

Aynı gün içerisinde saat 14.00'te CHP adayının başkanlığında İBB birinci ve ikinci başkan vekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Oylama sonucu, 180 oy alan Göksel Gümüşdağ Birinci Başkanvekili oldu. Daha sonra ise ikinci başkanvekilliği için seçime geçildi. AK Parti adayı Ömer Faruk Kalaycı 180 oy alarak İBB Meclisi'nin ikinci başkan vekili oldu. İBB yetkilileri, kilidi değiştirilen odaların anahtarlarını talep etti ancak ret cevabı verildi. Bunun üzerine aynı yöntemle kapılar açıldı ve AK Partili meclis üyeleri, grup başkanvekili ile bir önceki meclisin birinci başkanvekili Ahmet Selamet ile Göksel Gümüşdağ'ın odalarında görev teslim törenleri yapıldı.

TABELALAR DA SÖKÜLDÜ

CHP adayının ekibi, kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını da söktü. Tabelalar, İBB Meclisi'nin ilk toplantısının ardından yeniden takıldı.

"HANİ HOŞGÖRÜ? HANİ BİRLİKTE YÖNETECEKTİK?"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çok vurguladığı sevgi, saygı, hoşgörü, birlikte yönetim felsefesi... Çok güzel laflar bunlar ama biz bu sabah hiç bunları görmedik. TBMM'den sonra Türkiye'nin en itibarlı meclislerinden ve en büyük meclislerinden bir tanesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birinci ve ikinci başkan vekillerinin odası içerisindeki özel eşyalar olmasına rağmen kapılarının kilit göbekleri değiştirilerek kilitlenmiştir ve içeri alınmıştır. Hani hoşgörü? Hani birlikte yönetecektik?" diye sormuştu.