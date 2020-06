İmamoğlu'nun taksi açıklamasına tepki: Gerçekten üzüldük, haberimiz yoktu

DHA 12 Haziran 2020 Cuma 14:44 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:44

Ekrem İmamoğlu, hayata geçirecekleri yeni taksi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni model ile birlikte İBB, 5 bin taksiyi kiraya verecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt kentteki taksi sayısının yeterli olduğunu ifade etti. Taksici esnafı da kararı desteklemediklerini belirtti.

"GERÇEKTEN ÜZÜLDÜK, HABERİMİZ YOKTU"

Yeni taksi modeli kararıyla ilgili daha önceden bilgilendirilmediklerini ifade eden Veli Yurt, "Gerçekten üzüldük. Çünkü haberimiz yoktu. Açıklamayı taksici esnafı üzüntüyle karşıladı. Çünkü yaşanan pandemi sürecinden dolayı esnafımız zaten evine zor ekmek götürüyor. Kaldı ki bu durumda taksi duraklarımızın önünde görebilirsiniz. Şu an esnafımız iş sıkıntısı yaşıyor. Bu süreçte böyle bir açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Olmamalıydı. Bizim esnafımız bir bedel ödedi ve bu plakaları aldı. Son olarak bu sayı 1990'da artırıldı. Ama maalesef İstanbul'da en büyük sorun trafik. Trafik çözülse bizim İstanbul'da taksi sayımız yeterlidir" diye konuştu.

"ESNAFIMIZIN TANSİYONU ŞU AN YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Veli Yurt, "Kesinlikler haberimiz yoktu. İstanbul'da bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda. Buradaki sıkıntı İstanbul'daki taksi sayısı değil. Önce trafik çözülmeli sonrasında taksi sayısı düzenlenmeli. İstanbul'da 17 bin 385 taksi var. Bir de mahalle korsanları var. Mahalle korsanlarının çözülmesi gerekiyor. Bir dönem taksimetre yoktu. Bir liste verilirdi. Liste fiyatı üzerinden taşımacılık yapılırdı. Şimdi mahalle korsanları bu şekilde hizmet veriyor. Önce bunlar çözülmeli. Bunlar çözülmedikten sonra taksi sayısının yeterli olup olmadığına şu an için karar verilmemeli. Kiralık plaka olayı kanunen geçerliliği olmayan bir düzenlemedir. Esnaf arasında alınıp veriliyor ama bunun kanun tarafı yok. Önce bunun kanun çerçevesinde oluşması gerekiyor. Plaka sayısının artırılmasını doğru bulmuyoruz" " ifadelerini kullandı.

"ŞU AN 18 BİN TAKSİYLE İŞ YAPAMIYORUZ"

Taksicilik yapan Kenan Ertuğrul ise, "Şu an da bile 18 bin taksiyle iş yapamıyoruz. Bir dönem tek ve çift plaka uygulaması başlatıldı. Biraz iş yapmaya başlamıştık. 5 bin taksi fazla. Başka bir plan varsa faydalı olabilir ama zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Taksici İsmail Kumandanveren, "Bizi etkiler, şu an zaten işimiz yok. Biz akşama kadar oturuyoruz. Bütün taksiler burada. Bir saattir 10, 15 taksi duruyor. Taksi yeterli" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT 18 BİN TAKSİ VAR YETERLİDİR"

Taksici Adem Ekinci de, "Şu an taksi sayısı yeterli. Belli saatlerde olmuyor. İsterse 5 bin değil, 10 bin tane plaka çıkarsa belirli saatlerde zaten bulunmuyor. Sabah ve akşam 10 bin tane araba çıksın yine araba yok. Her tarafta araba var. Şu an mevcut 18 bin taksi var yeterlidir. Belli saatlerde olmuyor evet ama sonra sabah iş bitiyor arabalar duraklarda bekliyor" diye konuştu.