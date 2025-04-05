İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı yaptığı dönemde Gülseren Yapı Konut Kooperatifi'nin 20 yıldır beklediği tapular iddiaya göre belediye adına yapıldı. Kooperatif yıllardır dava sürecinde hakkını ararken Kooperatif Başkanı Metin Altıntaş, konu ile ilgili evraklarının da olduğunu öne sürdü.

KOOPERATİF TAPULARI BELEDİYEDE

Gülseren Yapı Konut Kooperatifi'nden ev sahibi olmak isteyene yıllarca tapu bekledi. Kooperatif, o tapuların belediye adına geçirildiğini öğrendi.

Bu iddiayı Gülseren Yapı Kooperatifi üyelerinden Metin Altıntaş öne sürdü. 1992 ve 1996 yılları arasında 23 dönüm arsa üstüne yapılan ruhsatlı binaların arsa sahipleri mağdur oldu.

Mağdurlar Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Gülseren Yapı Konut Kooperatifi'ni kurarak yıllarca tapu bekledi. 2016 yılında Yargıtay tarafından onanan 82 parsel için tapu kararı çıktı. Metin Altıntaş'ın iddiasına göre, 2018 yılında tapu çıktı ve bu tapuların 16 dönümünün belediye adına geçirildiği öne sürülüyor.

"ÜSTELİK EKSTRADAN PARA DA ÖDETTİLER"

Altıntaş, "Bizim evlerimiz yerlerimiz var kendi projelerimiz var. Bu yüzden biz ruhsat yapı kayıt belgesi de aldık. Üstelik ekstradan para da ödettiler bize. Biz bunları beklerken üyelerimizin birçoğunun yerini başkalarına vererek tapu verdi." dedi.

Altıntaş, dönemin belediye başkanı İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerde olumsuz cevap alınca, konuyu yargıya taşıdı. Yıllardır süren mahkemelerde 4 dava hakkında yerel mahkeme kooperatif lehine karar verdi. Tek parsel 2 dava ve kooperatif adına açılan 252 ailenin açtığı dava ise mahkemeden sonuç bekliyor.

KENDİLERİNE BİR ŞEY SORULMADAN BELEDİYE ADINA GEÇİRİLMİŞ

1992 ve 1996 yılları arasında ruhsat verilerek yapılan dairelerinin kendilerine bir şey sorulmadan belediye adına geçirilmesini şaşkınlık karşılayan Altıntaş, "Bize söylenen buralar sizin değildir buralar başkalarından belediye adına tapulanmıştır belediyenin burada projesi vardır. İmamoğlu yüzümüze karşı ' buradan benim projem var' " diye konuştu.

Metin Altıntaş yaşadığı mağduriyet ile ilgili elinde evraklarının da olduğunu öne sürdü.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini kaydeden Altıntaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamından tutuklanmasıyla ilgili de konuşarak, "Ben size evrakları vereyim. İmamoğlu'nun burada vatandaşın yerini kendi adamlarına peşkeş çekerek onlara para ödediği evraklarını vereyim, ben size yeşil alanların tapulanmış tapularını vereyim." dedi.

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