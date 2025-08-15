İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında önemli detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerden 20'sinin firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları, farklı firma ve şirketlerin sahibi olarak Emrah Bağdatlı'nın kontrolünde ihalelere girerek ihaleler aldıkları iddia edildi. Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken, sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi.

Utku Doğruyol'un, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un akrabası olduğu ve kuzen oldukları ifade edildi.

Öte yandan Murat Ongun'un trolü Alican Ayvataş hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Ayvataş'ın PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKPC'ye "cephe", CHP'ye "katliamcı" dediği tweetleri ile gündeme gelmişti.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1.İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı

2.Yiğit Oğuz Duman - İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı

3.Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı'nın Kardeşi

4.Seyhan Özcan - İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü

5.Sabriye Akkaya - İnan Güney'in Ablası

6. İsmail Akkaya - İnan Güney'in Eniştesi

7. Deniz Göleli - İnan Güney'in Şoförü

8. Veysel Eren Güven - İnan Güney'in Koruması

9.Recep Cebeci - İmamoğlu'nun Şoförü

10.Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü

11.Hasan Yalaz,

12.Bora Aramacı,

13.Aysun Vural,

14.Esma Bayrak,

15.Güngör Bozkurt,

16.Hasan Erkan Kabakçı,

17.Asraf Engin Güner,

18.Mehmet Kaya,

19.Ersan Şık,

20.İbrahim Can Yaman

21.Yunus Göçer,

22.Nurul Taha Yüksel,

23.Alper Yıldırım,

24.Duygu Fikirli,

25.Şükrü Fındık,

26.Burak Karakuş,

27.Alican Ayvataş,

28.Mustafa Sezer Yerli,

29.Erdal Akbay,

30.Mehmet Akif Bulut,

31.Çiğdem Nasuhbeyoğlu,

32.Ümit Karakaya,

33.Mahir Gün,

34.Ferda Yıldız Selbasan,

35.Yusuf Yüce,

36.Kazım Eren Sönmez,

37.Ahmet Bozkurt,

38.Tarık Bora,

39.Mesut Taşkın,

40.Tuğba Koçak,

41.Hare Dinçer,

42.Mehmet Türkoğlu,

43.Utku Doğruyol,

44.Zekai Kırat