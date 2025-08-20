İBB'nin birçok gizli sosyal medya hesabını yöneten Mahir Gün, telefonunda bulunan "itirafnamede" firari Emrah Bağdatlı'nın şirketinde çalıştığını anlattı. Gün, bu notta Bağdatlı'nın kendisini defalarca İngiltere'ye çağırdığını ve olası bir gözaltı durumunda itirafta bulunmamasını istediğini belirtiyor.

CHP yönetiminin sosyal medyada etkin olabilmek amacıyla kurduğu trol ordusunda çalışan isimlerden Mahir Gün'ün sorgu kayıtları ortaya çıktı. Gün sorgusunda, 2019 tarihinde Medya A.Ş. bünyesinde sosyal medya yöneticiliği yaptığını, 5 yıl boyunca İBB'nin resmi hesaplarının yönetiminde görev aldığını söyledi.

5 HESABI YÖNETTİ

Bundan sonra Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya'da çalışmaya başladığını belirten Gün, "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit ve İBB Haber" adlı X hesaplarını yönettiğini kabul etti; ancak siyasi yönlendirme almadığını ve paylaşımlarda hiçbir grubu hedef almadığını savundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Emrah Bağdatlı'nın kendisini defalarca İngiltere'ye çağırdığını ve olası bir tutuklama halinde itirafta bulunmamasını istediğini anlattı.

"İTİRAFNAME" BAŞLIKLI NOT

Telefonunda çıkan "itirafname" başlıklı notta ise Medya A.Ş.'ye operasyon yapıldığında herkesin paniğe kapıldığını yazan Gün, ailesine zarar gelmemesi için etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini de ifade etti.

