İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4375
  • EURO
    49,021
  • ALTIN
    5563.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu! Yalanlar Kuzey Amerika merkezli
Güncel

İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu! Yalanlar Kuzey Amerika merkezli

Sosyal medya platformu X'in yeni uygulamasıyla yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Erkem İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu. 'Büyükşehir Çalışıyor' adlı X hesabının yurtdışından yönetildiği anlaşılırken yine İBB'ye yönelik soruşturmayı manipüle etmeye çalışan 'Etkili haber' adlı trol hesabının da adresi Kanada çıktı.

AKŞAM GAZETESİ24 Kasım 2025 Pazartesi 07:17 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu! Yalanlar Kuzey Amerika merkezli
ABONE OL

Sosyal medya platformu X, trol hesaplarla mücadele amacıyla kullanıcı profillerinde hesapların hangi ülkeye bağlı olduğunun açıkça gösterileceği uygulamayı devreye soktu.

X'in yeni uygulaması, yolsuzluk soruşturmasına tutuklu bulanan Erkem İmamoğlu'nun trol ordusunu da ifşa etti. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün propagandasını yapan "Büyükşehir Çalışıyor" adlı X hesabının yurtdışından yönetildiği anlaşıldı. X'in ifşa ettiği hesabın, Kuzey Amerika'da bir Apple cihazdan yönetildiği görüldü. Yine İBB'ye yönelik soruşturmayı manipüle etmeye çalışan ve FETÖ örgütü üyeleri tarafından yönetildiği iddia edilen 'Etkili haber' adlı trol hesabın da adresi Kanada'da çıktı.

ZORUNLU İTİRAF GELDİ

Trol hesap "Büyükşehir Çalışıyor", ifşa olmasının ardından "Kurucumuz yurtdışında yaşamaktadır" itirafında bulundu. X'in yeni özelliği sayesinde, ABD'deki birçok hükümete ait sosyal medya hesaplarının da İsrail'de açıldığı ortaya çıktı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın X hesabının oluşturulduğu yer ve konumu, İsrail'in başkenti Tel Aviv olarak görünüyor. X, ABD hükümet hesaplarının ifşa olmasının ardından saatler sonra bu hesapları uygulamadan 'muaf' tuttu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.